Какая песня понравится требовательной европейской публике, предугадать невозможно. За 63 года истории конкурса на Евровидении побеждали кардинально разные артисты, жанры и песни. Национальный отбор на Евровидение-2019 также пестрит разноплановыми музыкантами. Какие композиции претендуют на право представлять Украину на самом масштабном песенном конкурсе мира? Смотрите и слушайте в материале конкурсные треки. Напоминаем, что первый полуфинал Украинского Нацотбора пройдет уже 9 февраля.

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The Hypnotunez



LETAY



VERA KEKELIA



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ЦеШо



YUKO



Brunettes Shoot Blondes



BAHROMA



Ivan NAVI



ANNA MARIA



KAZKA



KiRA MAZUR



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Braii



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