Все песни участников Нацотбора на Евровидение-2019 (Обновляется)
04.02.2019
Какая песня понравится требовательной европейской публике, предугадать невозможно. За 63 года истории конкурса на Евровидении побеждали кардинально разные артисты, жанры и песни. Национальный отбор на Евровидение-2019 также пестрит разноплановыми музыкантами. Какие композиции претендуют на право представлять Украину на самом масштабном песенном конкурсе мира? Смотрите и слушайте в материале конкурсные треки. Напоминаем, что первый полуфинал Украинского Нацотбора пройдет уже 9 февраля.
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