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Все песни участников Нацотбора на Евровидение-2019 (Обновляется)

04.02.2019

Какая песня понравится требовательной европейской публике, предугадать невозможно. За 63 года истории конкурса на Евровидении побеждали кардинально разные артисты, жанры и песни. Национальный отбор на Евровидение-2019 также пестрит разноплановыми музыкантами. Какие композиции претендуют на право представлять Украину на самом масштабном песенном конкурсе мира? Смотрите и слушайте в материале конкурсные треки. Напоминаем, что первый полуфинал Украинского Нацотбора пройдет уже 9 февраля.

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The Hypnotunez

LETAY

VERA KEKELIA

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ЦеШо

YUKO

Brunettes Shoot Blondes

BAHROMA

Ivan NAVI

ANNA MARIA

KAZKA

KiRA MAZUR

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Braii

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