Куда сходить и какие достопримечательности Львова посмотреть, чтобы сделать свой отдых насыщенным и интересным? Где можно вкусно покушать, а где — прикоснуться к величественной истории города? Редакция сайта STB.UA предлагает вам свой вариант путешествия. Читайте, куда можно пойти во Львове, в материале.

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Представьте ситуацию. Чтобы отвлечься от ежедневной рутины, вы решили съездить куда-то на выходных. Выбор пал на Львов. Однако у вас есть всего два дня, чтобы посмотреть город. С чего начать? Куда нужно обязательно сходить?

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Эта статья будет полезна тем, кто планирует свою первую поездку во Львов. Надеемся, искренний рассказ о собственных впечатлениях и простые советы помогут сделать ваш отдых незабываемым!

Достопримечательности и заведения Львова

Наш список расскажет вам о самых популярных местах, куда стоит сходить во Львове. Ниже читайте подробности о каждом из них!

Площадь Рынок (центр города);

Львовская опера (просп. Свободы, 28);

Высокий замок ( ул. Замковая);

Дворец Потоцких (ул. Коперника, 15);

Львовский музей «Арсенал» (ул. Подвальная, 5);

Криївка (пл. Рынок, 14);

Реберня під «Арсеналом» (ул. Подвальная, 5);

Ресторація Бачевських (ул. Шевская, 8);

Львівська копальня кави (пл. Ринок, 10);

Cat cafe ( ул. Степана Бандери, 47А).

Львов: чем ехать

Советуем ехать скоростным поездом «Интерсити». Так вы сэкономите время и силы для прогулок. Хороший вариант — поезд «Киев-Пшемысль». В 6 утра выезд из Киева, и в 11 вы уже во Львове!

Заселение в квартиры и гостиницы обычно происходит после 14:00. Так что по приезду перезвоните и уточните, к которому часу вас смогут принять.

Жилье во Львове

Стоимость жилья в праздничные и выходные дни во Львове гораздо выше, чем в будни. Не удивительно, ведь большинство украинцев работают по пятидневному графику. Поэтому, если хотите сэкономить на проживании, займитесь поиском квартиры или гостиницы как можно раньше.

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Важно! Недобросовестные арендодатели, например гостиница «ЦісаR Банкіръ», предоставляют неправдивую информацию об условиях проживания и выкладывают чужие фотографии. Поэтому не оставляйте полную сумму за проживание в качестве предоплаты — вернуть эти деньги вам не удастся. Также обязательно читайте отзывы о хозяевах квартир и гостиницах.

«Криївка»

Вот вы приехали, заселились, привели себя в порядок. Пора бы где-то перекусить. Чтобы сразу окунуться в атмосферу города, предлагаем начать с «Криївки» по адресу площадь Рынок, 14. Заведение стилизовано под тайник («криївку») бойцов УПА — начиная от вывесок на стенах и до грубых деревянных столов, походной посуды, униформы официантов, прочего. Вы не увидите каких-либо вывесок или указателей. Как шутят сотрудники заведения, найти его сможет только истинный патриот.

На входе вас встретит бывалый солдат — спросит пароль и предложит выпить настоящий украинский самогон. Отказываться не стоит — могут не пустить в заведение:)

Блюда в меню напоминают полевую кухню — солдатские каши, охотничьи колбаски, авторский алкоголь, прочее. Все очень непривычно и вкусно. Обязательно попробуйте борщ и полметра колбасы.

Работает «Криївка» круглосуточно.

Площадь Рынок

После вкусного обеда нужно прогуляться. Сначала хорошенько ознакомьтесь с площадью Рынок — главной площадью города, и близлежащими улицами.

Высокий замок

Затем советуем подняться на Высокий замок. В прошлом это королевский замок, а сейчас — самая высокая точка города. Заказчиком сооружения является король Галицко-Волынского государства Лев Данилович. На протяжении ХІХ века замок почти полностью разобрали.

Высокий замок откроет вам потрясающий вид на город. Весь Львов будет как на ладони! Обязательно полюбуйтесь этими роскошными видами и сделайте фото на память.

«Реберня під Арсеналом»

Найдите время для посещения заведения по улице Подвальная, 5! «Реберня» напоминает средневековую таверну, где играет заводная живая музыка, за длинными дубовыми столами сидят веселые компании, а пиво льется рекой…

Что пробовать? Ребрышки! Даже если увидите очередь, они стоят того, чтобы подождать. К тому же, сидя за столиком, вы сможете наблюдать за процессом приготовления мяса.

Львовский музей «Арсенал»

Прямо над «Ребернею» находится единственный в Украине музей оружия. В экспозиции представлены образцы старинного оружия более чем 30 стран мира. Коллекция холодного оружия является одной из самых полных в музее. Само здание «Арсенала» — это оборонительное сооружение XVI века.

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«Ресторація Бачевських»

Для изысканного ужина лучше всего подойдет «Ресторація Бачевських» по адресу улица Шевская, 8. Вас встретит приветливый интеллигентный официант, проведет в светлый зал, напоминающий оранжерею, и предложит выбрать блюда на любой вкус.

На первое советуем заказать росол по-клепаровски, а после утиное филе с запеченным яблоком и клюквенным соусом. Вы получите не только гастрономическое, но и эстетическое удовольствие!

«Львівська копальня кави»

На утренний кофе обязательно сходите в «Львівську копальню кави» по адресу площадь Ринок, 10. Сначала спуститесь собственно в копальни — это настоящая кофейная шахта! Затем выберите уютный столик во дворике и закажите «філіжанку кави». Не знаете, чему отдать предпочтение? Попросите помощи у персонала. Они помогут выбрать замечательный кофе и десерт к нему.

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Дворец Потоцких

Дворец Потоцких — памятник архитектуры XIХ века, который находится по адресу улица Коперника, 15. Дворец создан в стиле французского классицизма и напоминает лучшие образцы дворцовой архитектуры Европы. Создателями и хозяевами дворца являлась семья Марии и Альфреда II Юзефа Потоцких.

Сейчас в дворце располагается Львовская галерея искусств. Обязательно загляните во внутрь, чтобы оценить красоту украшения залов и, конечно же, картинные экспозиции.

Cat cafe

Если вы любите котиков, обязательно загляните в Cat cafe. Это настоящий рай для фанатов пушистиков! Котики нагреют ваш стул, помогут съесть ваш десерт и нежно помурлыкают вам на ушко с полочек на стенах.

Из меню нам пришлись по вкусу львовский сырник и медовый чай. Также советуем попробовать британский чизкейк.

И еще один совет: пробуйте авторские наливки Львова. Что и где пробовать, мы уже рассказывали. Надеемся, наши советы помогут вам спланировать идеальное путешествие. Приятного отдыха!

Автор: Алёна Ткаченко

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