Музыканты социального рейв-бэнда «ЦеШо» рассказали, что после жеребьевки ощутили только радость и желание работать. На порядковый номер, под которым будут выступать, они отреагировали положительно, потому что не имели конкретных пожеланий. «ЦеШо» полностью довольны и с нетерпением ждут прямого эфира. Подробнее читайте в интервью с участником Нацотбора на Евровидение-2019.

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Какое планируете выступление?

Мы попробуем сделать концентрат искусства, которым преимущественно занимаемся. Сочетание театра, музыки, кукол, мысли и вижуала. Важным моментом является то, что вижуал для нас нарисовал 13-летний мальчик, и мы увидим восприятие мира и размышления о ненависти глазами ребенка. Кстати, концепция восприятия мира детьми и нашей ответственности перед этим также присутствует в нашей композиции, хотя это не видно на первый взгляд. В самом выступлении мы попробуем с этим поработать.

Сейчас уже почти все конкурсные песни известны. После того, как прослушали их, кого видите своим главным конкурентом?

В художественном плане всех считаем конкурентами, ведь все верят в свою музыку. каждый идет на конкурс с определенной целью, значит, имеет свою силу. В числе лидеров может оказаться любой. Но в чисто человеческом плане – надеемся только на здоровую конкуренцию.

Продолжите фразу: вам нужна победа, чтобы…

Чтобы вступить в диалог с обществом и быть услышанными. Вопросы, которые мы стремимся поднимать своей музыкой, острые и важные именно сейчас. Так мы чувствуем себя в искусстве. Верим, что в этом призвание музыки и искусства в целом. Конкурс – это хорошая возможность диалога.

Что хотите передать своим поклонникам, тем, кто за вас болеет?

Большое спасибо нашим новым и старым поклонникам. Благодарны за поддержку, сейчас она нам действительно нужна. Со своей стороны постараемся сделать все, чтобы точно не разочаровать тех, кто в нас верит.

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Сейчас есть много так называемых хейтеров, которые разбирают песню по частям и говорят о каждой композиции что-то неприятное. Как вы относитесь к такой критике?

О, это вопрос прямо в точку относительно нашей песни «Нate»! В своем вопросе вы употребили слово «хейтеры». Итак, хейтерство – это конкретное явление, определенная тенденция общества. К сожалению. Собственно об этом наша песня. Мы часто наблюдаем, что неприятие, агрессия и в конечном итоге ненависть – те чувства, которые преобладают все больше и больше. Те, кто хейтерят нашу песню, на самом деле ее рекламируют, потому что подтверждают ее актуальность. Получается замкнутый круг. Нам интересно над этим поразмышлять и это исследовать. В целом на критику реагируем нормально и спокойно. Мы стремимся расти и совершенствоваться.

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