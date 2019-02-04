Поздравления с китайским Новым годом 2019
В 2019-ом году китайский Новый год наступит 5 февраля. Поздравить близких и друзей с праздником можно с помощью оригинальных сообщений! Редакция STB.UA собрала для вас в материале самые интересные и необычные стихи, приуроченные китайскому Новому году.
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Восточный Новый Год спешит, идет,
Желанья загадаем, что он принесет?
Стремление к лучшему, уверенность в себе,
И мира людям, всем живущим на Земле!
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Снова в небе фейерверки,
Снова праздник наступил,
Яркий Новый год китайский
Свой приход провозгласил.
Ты зажги фонарик алый,
Чтоб злых духов отпугнуть,
Сделай шаг навстречу счастью
И продолжи жизни путь!
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Фонарики зажгутся
И станет всё, как в сказке,
И звёзды все сойдутся
Для вас в восточный праздник,
Улягутся проблемы
И пышный рой забот.
Сегодня мы встречаем
Китайский Новый год!
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Новый Год за китайской стеной.
Примем в празднике соучастье,
Его встретим нашей страной.
В Новый Год пожелаю я счастья!
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Hе будет пусть у вас тревог гнетущих
Долой безрадостный прогноз!
Желаем, чтобы Китайский год грядущий
Одни лишь радости вам всем принес!
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Ни забот, ни бед не зная
И не ведая хлопот,
Люди празднуют в Китае
Свой особый Новый Год!
Календарь у них древнейший,
Нет такого у других.
Уж давно справляют гейши
Год в традициях своих!
Поздравление с Новым годом на китайском языке:
新年快乐(xīn nián kuài lè) – с Новым годом! (син ньен куай лэ)