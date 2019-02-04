Любовный гороскоп на февраль 2019 года расскажет вам о планах Амура. Чего ожидать каждому знаку зодиака в делах сердечных – читайте в любовном гороскопе на февраль 2019 года от победительницы 15 сезона «Битвы экстрасенсов» Яны Пасынковой.

Овны

Собственный эгоизм Овнов и вечное желание доказать партнеру свою правоту станут камнем преткновения в любовных отношениях. Перед вами будет выбор: или показать свой характер, при этом обидев вторую половинку, или продемонстрировать терпение, тем самым завоевав чувства любимого/любимой. Весь февраль помните следующую мудрость: какая разница, правы вы или нет, если ваш любимый человек страдает. Одинокие Овны, ищите свою вторую половинку в местах, где можно проявить силу и характер (соревнования, спортзалы и т. д.).

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Тельцы

Кардинально меняйте способ действий, а лучше доверьте собственные дела вашему партнеру. Поверьте, он лучше знает и точно подскажет вам, как правильно поступить. В противном случае любые ваши самостоятельные решения приведут к скандалу, и партнер будет считать, что вы его не слышите. Одиноким тельцам звезды советуют присмотреться к коллегам по цеху, которых до сегодня они считали выскочками.

Близнецы

Усилить и без того романтические отношения близнецам помогут путешествия, совместное посещение творческих мероприятий, планирование и зачатие детей. Одиноким близнецам карты советуют искать вторую половинку в творческой сфере или за границей.

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Раки

Будь вы семейными или одинокими, отношения давно изжили себя. Впечатления, что вы снова и снова перечитываете записную книжку с запасными вариантами. Пора начинать новую жизнь с новым человеком или возродить чувства с нынешним партнером, но на новом месте. Одинокие раки перестанут быть таковыми, если в общественном транспорте или на улице будут легко идти на контакт с прохожими.

Львы

Карты описывают Львов в отношениях как энтузиастов. Очень противоречиво, но тем не менее, это так. Львов будет буквально распирать от проявления юношеского максимализма (цветы, конфеты, серенады), но здравый смысл будет такие порывы тормозить. Совет: не стоит взбираться на пятый этаж к любимому человеку, достаточно сделать неожиданный сюрприз. Одинокие Львы, посещайте чаще в этом месяце развлекательные комплексы, отрывайтесь там от всей души и не забывайте флиртовать с теми, кто вам по душе.

Девы



Ваши пороки, слабости и пристрастия могут сыграть с вами плохую шутку. На протяжении всего месяца старайтесь держать своих демонов при себе, иначе можете спугнуть свою вторую половинку своими фантазиями или любыми видами зависимости.

Весы

Февраль не предвещает бурных катаклизмов или резкой смены ветра в отношениях Весов. Все знакомо, стабильно и размеренно. Больше внимания уделяйте друг другу, находясь дома или в обществе самых близких друзей. Одиноким весам рекомендуется чаще захаживать в гости, там вас будет ждать приятное знакомство. Весы как никогда стабильны в любовных отношениях в феврале.

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Скорпионы

Скорпионы в паре будут демонстрировать свои чувства очень благородно и изысканно, покупая своей второй половине подарки, оказывая внимание и ухаживание. Одинокие скорпионы, смело отправляйтесь в дорогие магазины на шоппинг и внимательно смотрите по сторонам: ваша судьба ходит где-то рядом.

Стрельцы

Весь месяц Стрельцы будут чувственные и внимательные к своим вторым половинкам. Они буквально будут читать мысли партнера, определяя с точностью, что ему нужно в определенный момент. Будь-то приготовление любимого блюда или возможность посмотреть любимый фильм. Также у Стрельцов будет неопределимое желание поговорить по душам, не отказывайте им в этом удовольствии. Одинокие Стрельцы, ищите свою судьбу на курсах психологии, эзотерики, йоге и т. д.

Козероги

Весь февраль Козероги будут погружены в состояние романтической эйфории, но, как ни странно, при этом их будут мучить угрызения совести. Это значит только одно: проявлять любовь и внимание Козероги будут на стороне, втайне от своих вторых половинок, или сами Козероги уличат свою вторую половинку в измене. И в первом, и во втором случае будьте бдительны и определитесь: стоит ли игра свеч. Февраль потребует от вас определенности и честности. Одинокие Козероги будут переполнены желанием вторгнуться в уже существующие отношения. Как бы там ни было, будьте честны перед собой и перед другими.

Водолеи

Наступают светлые дни, ясность и стабильность в отношениях. Не имеет значения, одиноки ли вы, недавно познакомились или уже давно состоите в паре, – вас будут переполнять не романтические стремления, а желание сразу создать крепкие отношения и прочную семью. Услышав подобные предложения в свой адрес, смело соглашайтесь на них. Одинокие Водолеи, обратите своё пристальное внимание на друзей, с чьими семьями вы давно дружите, и сделайте тот самый шаг от дружбы к началу отношений.

Рыбы

Рыбы, как сказочные герои, получат взаимность от своей второй половинки в случае совершения подвига, о котором те давно просят. Будь-то аленький цветочек или перо жар-птицы, не сомневаясь выполняйте поставленную задачу, и тогда вы щедро будете вознаграждены нежностью и вниманием своего близкого человека. Одинокие Рыбы должны ежедневно делать добрые дела для близких или коллег по работе. Этим вы покорите сердца и не будете так одиноки.

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