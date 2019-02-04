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Как снимали сериал «За витриной»: фотоподборка

04.02.2019

Во время съемок сериала «За витриной» происходило много интересных моментов. Актеры в один голос твердили, что их творческая команда была невероятна. Зритель не видит всего на экране, но сейчас у вас есть возможность взглянуть на процесс съемок. Смотрите нашу фотоподборку, чтобы побывать «за витриной».

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Помните, в 4 серии «За витриной» события развивались очень трагично? Виктория сбежала со свадьбы, у Романа разбито сердце, но за камерой можно было отыскать парочку солнечных улыбок.

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