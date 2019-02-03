1 выпуск проекта «Один за всіх»-13 взялся за расследование жестокого убийства в Винницкой области. Двое ребят 7 часов пытали и резали 22-летнего Романа, который случайно оказался в их компании. Что станет известно в студии «Один за всіх» — узнайте уже сегодня.

1 выпуск «Один за всіх»-13 расскажет:

За что Романа пытали 7 часов и живьем расчленили? Причастен ли 8-классник к жестокому убийству? Кто мог стать следующей жертвой маньяков? И кто назовет настоящие имена убийц в студии «Один за всіх»?

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Узнайте уже сегодня в 21:00 в эфире телеканала СТБ. А в 22:15 смотрите онлайн полный 1 выпуск «Один за всіх»-13 от 03.02.2019 на официальном сайте!

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