Сегодня, 1 февраля, в 20:00 на телеканале СТБ стартует детективный сериал «Загадка для Анны». В основе сюжета захватывающая история следователя Анны Киреевой, которая с легкостью разгадывает тайны других. Но сможет ли героиня справиться со своей? Узнайте уже сегодня!

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Даша Трегубова появится в роли, которая кардинально отличается от всех предыдущих героинь актрисы. На телеканале СТБ выйдут сразу 1, 2, 3, 4 серии сериала «Загадка для Анны».

В сериале «Загадка для Анны» зрителей ждут интересные расследования и неожиданные повороты событий. Главный персонаж сериала — Анна Киреева — бдительный следователь, который хочет разрушить криминальный мир.

Несмотря на успешную карьеру, Анна несчастлива в личной жизни, поскольку не может иметь детей. Но загадочное событие кардинально меняет жизнь детектива. В ужасной аварии Анна спасает ребенка, к которому сильно привязывается. Чем же закончится детективная история?

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Не пропустите премьеру увлекательного сериала «Загадка для Анны». Интригующий сюжет не оставит вас равнодушным!

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