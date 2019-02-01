Юрий Ковриженко: биография, творчество и все новости о ведущем

Юрий Ковриженко — всемирно известный шеф-повар, регулярно представляющий нашу страну на международных конгрессах, а также посол украинской кухни в других странах от Министерства иностранных дел. И это далеко не все заслуги ведущего программы «Страва честі». Все самые интересные факты о кулинаре, а также биографию Юрия Ковриженко читайте в нашем материале.

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Полное имя: Юрий Ковриженко

Дата рождения: 08 июня 1983 г.

Место рождения: Киев, Украина

Деятельность: шеф-повар, телеведущий

Место проживания: Киев

Детство и юность

Юрий родился в Киеве 8 июня 1983 года. Мама была педагогом, играла на пианино, потому детство мужчины прошло в творческой обстановке.

Получил образование в художественной школе по специальности «Скульптура», а также в Славянском университете на факультете международных отношений.

Карьера и обучение

Юрий Ковриженко — профессиональный шеф-повар с 10-летним стажем. В 2017 году был награжден Global Chef Awards в Сингапуре за вклад в развитие гастрономии.

Еще будучи школьником подрабатывал официантом в кафе «Saloon Cowboy». Так началась карьера Юрия в ресторанном бизнесе. Пройдя путь от официанта до управляющего рестораном, бросил все и отправился на поиски себя. Обучался основам кулинарного искусства в ресторанах Франции, в Аквитании. Далее — в лучших кулинарных школах Европы, в том числе в Ferrandi (Париж), Ecole Ritz Escoffier (Париж), Basque Culinary Center (Сан-Себастьян) и IFSE (Пьемонт, Турин).

Регулярно представляет Украину на международных конгрессах, среди них: Slow Food Terra Madre 2016 и 2018 в Турине, World Gourmet Summit 2017 и 2018 в Сингапуре и Chefs World Summit 2017 и 2018 в Монте-Карло. Также Юрий сотрудничает с Министерством иностранных дел Украины как посол украинской кухни в других странах мира.

Сегодня Ковриженко — невероятно талантливый повар с яркой индивидуальностью.

Телевидение

Уже этой весной вас ожидает кулинарный тревел с элементами реалити «Страва честі». Героини поделятся с телезрителями своими секретами, а Юрий дополнит их знания ресторанными техниками, чтобы показать, что еще можно приготовить дома из предлагаемых ингредиентов.

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