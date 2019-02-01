VERA KEKELIA: топ-3 лучших песен украинской певицы
01.02.2019
Участница Нацотбора на Евровидение-2019 уже представила свою зажигательную конкурсную песню. VERA KEKELIA будет покорять всех с композицией «WOW». В ее основе отчасти личная история девушки, которая близка каждому. Давайте прямо сейчас прослушаем топ-3 лучших композиций VERA KEKELIA.
DUDA ft. VERA KEKELIA – «Тобі»
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VERA KEKELIA – «Похожи»
VERA KEKELIA – «WOW!»