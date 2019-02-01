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VERA KEKELIA: топ-3 лучших песен украинской певицы

01.02.2019

Участница Нацотбора на Евровидение-2019 уже представила свою зажигательную конкурсную песню. VERA KEKELIA будет покорять всех с композицией «WOW». В ее основе отчасти личная история девушки, которая близка каждому. Давайте прямо сейчас прослушаем топ-3 лучших композиций  VERA KEKELIA.

DUDA ft. VERA KEKELIA –  «Тобі» 

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VERA KEKELIA – «Похожи»

VERA KEKELIA – «WOW!»

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