В эту субботу, 2 февраля, телеканал СТБ покажет любимый многими фильм «Мачеха» с голливудской актрисей Джулией Робертс в главной роли. О чем эта картина и подходит ли она для семейного просмотра — читайте в материале.

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2 февраля в 22:48 на телеканале СТБ смотрите фильм «Мачеха» режиссера Криса Коламбуса, в котором главную роль сыграла Джулия Робертс. Это американская мелодрама, поэтому она подходит для просмотра всей семьей, ведь главной в картине будет тема доброты и понимания. Кроме Джулии Робертс главные роли сыграли Сьюзан Сарандон и Эд Харрис.

Сюжет фильма «Мачеха»

События разворачиваются в небольшом городе, где все всё знают друг о друге. Так вскоре стало известно, что юрист Люк и редактор Джеки разводяться. Но у них осталось двое детишек: Анна и Бен, которых они решили воспитывать вместе.

Через какое-то время Джеки решает полностью заняться воспитанием детей, увольняется с работы и переезжает с ними в загородний дом.

И все бы ничего, но отец начинает встречаться с молоденькой девушкой Изабель (которую играет Джулия Робертс). И хотя та никогда не мечтала о детях, она хорошо к ним относится и всячески заботится о детишках, когда они приезжают к отцу.

Джеки начинает ревновать своих детей к молоденькой пассии бывшего мужа и делать разные пакости. Она ни за что не примирится с тем, чтобы дети полюбили кого-то также, как ее. Между Изабель и Джеки начинается настоящее соперничество за внимание подростков.

Но все меняется в какой-то момент, когда Джеки узнает, что у нее рак. В это же время Изабель становится невестой Люка, что совсем не нравится бывшей супруге. Через кучу навалившихся проблем, ее психологическое состояние оставляет желать лучшего, но Люк с Изабель пытаются всячески ее поддерживать.

Пройдя через сложное лечение, которое не дает результатов, Джеки осознает, что жить ей осталось недолго. Как поступит дальше Джеки? Сможет ли она принять Изабель в семью и поверить, что та станет хорошей мачехой для ее детей?

Смотрите 2 февраля в 22:48 на телеканале СТБ развязку этого непростого, но очень интересного фильма.

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