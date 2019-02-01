Дизайнеры уже создали широкий ассортимент актуальных в этом сезоне курток и пальто. Причем основное внимание они уделили комфорту: свободный крой моделей не ограничивает движения и цветовая гамма позволяет использовать любые оттенки. Итак, узнайте о последних модных трендах зимней одежды 2019 в нашем материале.

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Пальто-пончо 2019

Пальто-пончо характеризуется отсутствием рукавов и свободным кроем. В этом сезоне узор и элементы декора варьируются: два ряда пуговиц, кулиска на талии, меховая отделка и прочее. Эта модель позволяет создавать совершенно неповторимые образы. Классический вариант комбинирования – это подобрать к пончо длинные кожаные перчатки контрастного оттенка. Дизайнеры предлагают носить такое пальто с сапогами в мужском стиле или ботфортами с заклепками и массивной отделкой.

Пальто с меховой отделкой 2019

Дизайнеры придают меху огромное значение, смело используя его везде: на воротнике, манжетах, подкладке, капюшоне и подоле. Также приветствуется мех разных оттенков: пурпурный, розовый сорбет, интенсивная терракота и золотой лайм. Натуральный или искусственный, этот материал идеально дополнит любую текстуру.

Пальто-кокон 2019

Объем и свобода движений – главные особенности такого пальто. Оно вписывается в ритм большого города! Но важно помнить, что такая верхняя одежда не должна висеть, как мешок, или терять форму при движении. Поэтому выбирайте эту модель только хорошего кроя, выполненную из качественных тканей. Объем пальто подбирается в соответствии с особенностями вашей фигуры.

Пальто-оверсайз 2019

Размера оверсайз может быть как пальто, так и пуховик. Эта модель универсальна, ее можно комбинировать с любыми вещами из вашего шкафа. Нет никаких строгих правил в использовании этой детали: носите куртку-оверсайз с рваными бойфрендами, грубыми ботинками, жакетом и белой рубашкой. В то же время ее можно смело сочетать с платьем-футляром и шпильками.

Дубленка-авиатор на меху 2019

Это куртки из кожи на подкладке из овчины или искусственных заменителей. Такая модель очень теплая и в то же время невероятно стильная. Также она достаточно универсальна: вы сможете сочетать ее практически с любой одеждой и обувью. Отдавайте предпочтение более сдержанным оттенкам – темно-синему, бордовому, коричневому и классическому черному, чтобы вещь оставалась актуальной несколько сезонов.

Пуховик 2019

Пуховики не сдают позиций на модных показах: причем они могут быть любых, самых смелых цветов и фасонов. Этот вид верхней одежды очень теплый, комфортный и универсальный, поэтому он и остается фаворитом всех модниц. Помните, что всегда приветствуется сочетание пуховика с разными стилями и фактурами – не бойтесь комбинировать его с классическим костюмом. Также сейчас продолжают набирать популярность пуховики-оверсайз, о которых мы писали выше, и пуховики-одеяла.

Пальто из овчины 2019

Еще один интересный тренд нового сезона – пальто из овчины или ее искусственного заменителя. Идеально смотрится такое пальто в размере оверсайз в актуальном приглушенно-песочном цвете. Сочетайте эту модель с вещами любого стиля – классического, спортивного или casual – опирайтесь только на свой вкус.

Парка 2019

Парка – это длинная теплая куртка, незаменимая в холодное время года. Трендовые парки могут быть декорированы элементами, подобными лыжной куртке, вышивкой или цветными вставками. Как правило, с паркой сочетаются изделия из плотного трикотажа, но в то же время ее можно комбинировать с классическими моделями. Особенно удачно получится образ, если эти вещи будут одного цвета.

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