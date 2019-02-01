Когда ожидать магнитные бури в феврале 2019 и как уберечь свой организм от воздействия солнечных вспышек? Этим вопросом интересуется каждый метеозависимый человек. Чтобы помочь вам защитить свой организм, участники «Битвы экстрасенсов» подготовили график магнитных бурь на февраль 2019. Читайте рекомендации специалистов, как в эти дни сохранить здоровье и хорошее самочувствие.

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Прогноз магнитных бурь на февраль 2019

В следующем месяце зимы не будет мощных магнитных колебаний. Эксперты отмечают, что по среднестатистическим данным, февраль 2019 принесет от 5 до 9 сильных магнитных изменений.

5-1 февраля

Наиболее активным Солнце будет 5, 7 и 10 февраля. В этот период геомагнитных колебаний даже самые устойчивые к изменениям в атмосфере люди почувствуют их влияние. Может сильно разболеться голова, нарушиться работа сердечно-сосудистых заболеваний, присутствовать упадок сил. Возможен сбой в работе мобильной связи и техники. Поэтому, старайтесь больше отдыхать.

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11-21 февраля

Спокойный период, солнечная активность будет в норме. Можно посвятить время отдыху.

22-28 февраля

Слабые магнитные вспышки не повлияют на ваше здоровье. Однако плохое настроение будет сопровождать весь день. Следует избегать конфликтных ситуаций и негативных эмоций.

Рекомендации врачей в дни магнитных бурь в феврале 2019:

Примите контрастный душ или отдохните в теплой ванне с различными эфирными маслами. Это поможет вам расслабиться.

Гуляйте на свежем воздухе, избегайте интенсивных физических нагрузок.

Тяжелую работу лучше перенести на более удачные дни, поскольку изменение настроения может повлиять на вашу продуктивность.

Избегайте конфликтов.

В период магнитных бурь откажитесь от алкоголя.

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