Как правильно ухаживать за волосами? Наверное, каждая девушка задается этим вопросом. Ответ знает очаровательная актриса и ведущая «Цієї миті рік потому» Даша Трегубова. Мы уже рассказали, как одеваться стильно каждый день. А сегодня откроем секрет ухода за волосами. Подробности — в материале!

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Красивые и блестящие волосы — мечта каждой девочки. Но чтобы они выглядели сияющими и здоровыми, нужно знать правила ухода. Забота о волосах включает в себя много пунктов, начиная с мытья головы и заканчивая выбором индивидуальной расчески. Что же делать, чтобы всегда иметь красивую шевелюру?

Как правильно ухаживать за волосами?

1. Узнайте все о своем типе волос

Прежде чем начать лечить волосы, узнайте их тип и структуру. У всех людей они разные: сухие и жирные, нормальные и смешанные. Типы волос определяют особенности ухода за ними. Правильно подобранные препараты влияют на улучшение роста волос и их структуры.

2. В уходе за волосами используйте качественный шампунь

Запомните: нельзя мыть голову часто! При каждом мытье головы разрушается защитный слой и теряется эластичность. Если вы не можете отказаться от этой привычки — используйте специальные мягкие шампуни, которые можно применять ежедневно.

Правильный уход за волосами и специальные средства даже при регулярном мытье головы восстановят сияние вашей шевелюры. Поэтому перед мытьем смазывайте кончики кокосовым маслом, чтобы они меньше секлись по всей длине.

3. Мойте голову теплой водой

Правильный уход за волосами требует и тщательного мытья головы. Правильно ухаживать за волосами можно, если всегда контролировать температурный режим воды. Контрастные переходы от теплой к прохладной воде стимулируют рост ваших волос.

Лучшая температура воды — температура тела, а именно 36 градусов.

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4. После мытья головы применяйте бальзамы и кондиционеры

Бальзам — именно то средство, которое улучшит состояние и внешний вид волос. Но его лучше наносить только на высушенные кончики для увлажнения.

Как же правильно выбрать бальзам для ухода за волосами? Ответ очевиден — отталкивайтесь от вашего типа волос и их состояния. Удачно подобранный бальзам, как и шампунь, — лучшее средство для ухода за сухими волосами.

Не стоит сильно увлекаться кондиционером, но и забывать о нем тоже не нужно. Это средство облегчает расчесывание для длинных и густых волос. Кондиционер непременно защитит ваши локоны во время сушки феном.

После использования этих средств волосы становятся намного послушнее.

5. Не расчесывайте волосы после мытья

Косметологи не рекомендуют расчесывать мокрые волосы. Это провоцирует их ломкость и приводит к секущимся кончикам. Но что же делать, если помыли голову и спешите?

Конечно, можно расчесать волосы, но только после нанесения легкого кондиционера. Таким способом намного проще распутать ваши локоны. Также не забывайте применять гребень с редкими зубцами, который почти не наносит вреда.

6. Подрезайте посеченные кончики

Правильный уход за волосами обеспечит вам здоровые и красивые локоны. Поэтому избавляться от посеченных кончиков нужно обязательно. Обрезав даже пару сантиметров, волосы будут выглядеть намного опрятней.

Помните, что посеченные кончики нельзя никак вылечить, они постоянно путаются и электризуются, придавая вам неухоженный вид.

7. Не сушите часто феном волосы

Постоянное использование фена приводит к жирности и ломкости волос. Поэтому старайтесь сушить волосы естественным способом. Влияние горячего воздуха действует очень негативно на состояние ваших прядей.

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Если нет другого варианта — используйте функцию холодного воздуха. Такой уход за волосами даст очень хороший результат уже за несколько месяцев.

Популярная ведущая и актриса Даша Трегубова — обладательница красивых блондинистых локонов. Постоянные прически, накрутки и использование различных средств — все это сказывается на качестве ее волос. А им женщина уделяет особое внимание, поскольку после съемок пряди иногда страдают.

«Несколько лет назад, после достаточно долгого и сложного проекта, мои волосы стали очень слабыми и поврежденными. Я даже решилась на короткую стрижку и с тех пор активно ухаживаю за ними», — говорит ведущая «Цієї миті рік потому».

Даша Трегубова точно знает, как правильно ухаживать за волосами, и открыла свои секреты красоты:

При покупке шампуня, кондиционера или маски обязательно читайте состав. Не нужно пользоваться средствами с SLS, парабенами и силиконами, а брать только безсульфатные.

Использовать co-washing — специальное мытье волос кондиционером без использования шампуня. В этом деле главное правильно подобрать кондиционер. Такой уход за волосами делает их густыми.

Домашнее кератинирование — любимая процедура Даши, которую можно делать не только в салоне. Есть специальные средства для того, чтобы сделать это в домашних условиях.

Всегда после мытья использовать защитные спреи или кремы для волос.

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