«2 февраля, примерно в 8:20 утра, погиб музыкант Андрей Кузьменко, больше известный как Кузьма, лидер группы «Скрябин», – с этих слов началась работа нашей редакции четыре года назад. В память о легендарном артисте, мы подготовили материал воспоминаний.

В тот день на всех радиостанциях и во всех заведениях играла музыка Скрябина. Оказалось, что у Кузьмы было намного больше поклонников, чем кто-то мог подумать. Уже вечером на главных площадях страны собирались со свечами и цветами скорбящие фанаты и просто люди, которым импонировал жизненный оптимизм и доброта Андрея Кузьменко.

Прошло четыре года после трагической аварии. Уже после смерти фронтмена группа выпустила последний записанный с ним трек «Прогноз погоды». Позже издательство «ФОЛИО» представило третью книгу Андрея Кузьменко – «Я, Шонік і Шпіцберген».

Друзья и коллеги продолжают петь песни Кузьмы. В память о музыканте украинский дуэт B&B Project записал необычный кавер знаменитой песни «Спи собі сама». А судья «Х-фактор»-9 Дмитрий Шуров, он же Pianoбой, снял клип на кавер песни «Шампанські Очі», которую Кузьма посвятил своей жене.

К первой годовщине смерти Кузьмы Скрябина вышел клип с уникальными раритетными кадрами из жизни артиста.

Андрей Кузьменко за свои 46 лет сумел стать успешным музыкантом, писателем, телеведущим, продюсером и, конечно же, супругом и отцом. Сколько бы лет не прошло после его смерти, поклонники будут всегда помнить о том, как ярко и достойно он прожил свою жизнь. И для многих Кузьма навсегда останется героем нашего времени…

Последний клип с участием Кузьмы: