Модные прически 2019: тренды на весь год

Если вы хотите сменить имидж с помощью модной прически, то в этом сезоне дизайнеры предлагают нам самые разнообразные варианты: от лирических едва заметных волн или локонов страсти до мегакудрявых прядей. Модный эксперт «Все буде добре» Елена Мельник рассказала о самых популярных вариантах модных причесок 2019 года, которые вы можете применять уже сейчас.

Прически с невидимками

Нет, это не 2007-й, это новый тренд 2019 года! Ведь невидимки в этом случае как раз должны быть видимыми. Крутите волосы, делайте холодные волны и украшайте все это невидимками. Делается такая прическа быстро, а смотрится стильно и небрежно.

Интересная челка

Привыкнуть к челке на две стороны бывает нелегко, но чего не сделаешь ради крутой смены имиджа? Плюс такой челки в том, что она сочетается практически с любой укладкой или стрижкой и не требует много сил для ухода.

Короткие волосы

Прически в стиле Одри Хепберн, Лайзы Миннелли, Твигги и даже еще короче будут актуальны в 2019 году. Короткие стрижки идут далеко не всем, поэтому важно семь раз отмерить и один раз обрезать. Но если посмотреть с другой стороны, то волосы — это возобновляемый ресурс, который дает нам огромные возможности поэкспериментировать со своим имиджем.

Рыжий цвет волос

Медный, морковный, красно-рыжий, огненный и коричнево-рыжий — вот такие оттенки этого цвета будут в тренде года. Яркие и заметные — они будут притягивать взгляды незнакомцев. Главное — чтобы цвет подходил и нравился именно вам!

Цветные волосы

Если эксперименты и частая смена образа — ваше все, то можете покрасить пряди волос или длину в голубой, розовый, зеленый и другие оттенки. Внезапная любовь к баклажановому, морковному, серо-голубому, грязно-розовому и другим цветам, которая началась еще в прошлом году и была актуальна в конце 90-х, сохраняется и в 2019 году.

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