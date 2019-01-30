Юлия Федец: Наша цель – затронуть самые тонкие струны зрительской души

Еще и года не прошло с тех пор, как проект «Следствие ведут экстрасенсы» получил международное признание в финале фестиваля «New York Festivals World’s Best TV & Films 2018». Сейчас же сплоченная команда под руководством директора ТО Юлии Федец трудится над новым сезоном самой захватывающей и мистической программы страны! Чем будет удивлять зрителей команда проекта и чем именно впечатлит этот сезон – далее в материале.

Внимательным читателям телеканала СТБ уже известно, что новый сезон «Следствие ведут экстрасенсы» будет посвящен теме любви. Расскажите побольше о том, чего ожидать зрителям в новых выпусках программы.

В новом сезоне зритель сможет увидеть очень яркие, острые, порой невероятно драматичные истории о любви. В классических для «Следствия» жанрах – детектива и мистического детектива. В наших новых эпизодах мы решили поразмышлять на тему любви. Ведь это главное чувство в мире и невероятная энергия. Она бывает как созидательной, так и разрушительной. Мы рождены от любви. О любви мечтаем. Хотим любить. И быть любимыми. Всем бы хотелось испытать такую любовь, которая не причиняет боли и страданий, которая делает тебя счастливым. Но не всегда так бывает. Сколько людей — столько историй любви. И у каждого она своя… У кого-то – любовь, которая окрыляет, наделяет невероятной силой, а у кого-то – любовь, которая убивает. В новом сезоне поклонники нашего проекта смогут увидеть всевозможные вариации на тему любви. И все это – на примере реальных историй реальных женщин, которые живут среди нас.

С какими сложностями вы столкнулись, работая над новым сезоном?

Сложность была в человеческих чувствах и переживаниях, с которыми приходится соприкасаться. Много лет мы работаем с реальными историями и реальными людьми, которые очень глубоко переживают порой невероятно трагические события своей жизни. Они приглашают нас, чтобы эксперты проекта провели свое расследование. И часто вердикт экстрасенсов бывает той правдой, которую никому бы не хотелось услышать. К примеру, команду проекта приглашали разобраться в трагической гибели молодой женщины, члены семьи которой не понимали, что случилось и кто виновен в этом страшном преступлении. По мнению экспертов проекта, убийца – муж. В это сложно было поверить родным и близким супругов. Ведь они думали, что эти молодые люди – просто идеальная пара. Вот как такое могло произойти?!

Но не все истории такие… Лично меня очень впечатлила история о маленьком мальчике… Мы назвали ее «На зов ангелов». Это история о самой чистой в мире материнской любви и о надежде.

Она о том, что, если мы кого-то любим по-настоящему, мы будем продолжать это делать и после смерти любимого человека. Мы связаны какими-то невидимыми нитями, которые никто и ничто не сможет разорвать. Так мать на протяжении 20 лет встречалась со своим погибшим сыном на месте, где его убили. Она по-прежнему его сильно любит, несмотря на то, что в реальном мире мальчика уже давно нет…

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Какие будут новшества в этом сезоне «Следствие ведут экстрасенсы»?

Когда зритель увидит новый сезон в эфире, он сразу заметит обновленную графику. Она – очень нежная, невероятно женственная и трогательная. Концепт и идею придумали мы, реализовали талантливые ребята из отдела дизайна СТБ под руководством Димы Литвиненко, а снял прекрасный оператор Андрей Урбанский. С Андреем мы знакомы давно, но вот поработать пришлось впервые. Результатом остались довольны. Надеемся, что зрителю понравится эта нежная женская история. Новым также будет то, как мы работаем c темой любви и как мы ее подаем. Драматургия каждого эпизода будет сложнее – это точно. Если раньше у нас был чистой воды детектив, то сейчас мы будем делать наши эпизоды немного мелодраматичными. Но аудитория, которая любит мистику и детектив, в нашем новом сезоне найдет и это. И самое главное то, что любимые лица наших зрителей (эксперты. — Прим. ред.), самые сильные экстрасенсы, по-прежнему будут удивлять своими способностями.

Ваша команда за все это время сделала около 250 выпусков проекта. Наверняка у вас часто спрашивают о подлинности экстрасенсов и программы в целом. Как вы на это реагируете?

Спокойно. Мы с командой много лет назад придумали этот проект. Позиционировали и позиционируем его как проект криминальных и мистических расследований, в котором работают самые сильные экстрасенсы страны. С тех пор ничего не изменилось. За время существования «Следствия» и «Битвы» (под моим руководством было произведено 10 сезонов, с 6-го по 15-й) благодаря творческой группе проекта, эксперту и экстрасенсам мы выпустили на свободу 12 невинно осужденных, а некоторые преступники понесли заслуженное наказание. Думаю, именно у этих людей и их семей нужно спросить: «Настоящие ли экстрасенсы?». И подождать ответа.

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В одном из прошлых сезонов «Следствие ведут экстрасенсы» вы впервые в эфире на телевидении показывали настоящий спиритический сеанс. Будут ли в этом сезоне такие же невероятные моменты?

Обязательно! Уже в премьерном эпизоде сезона зрители увидят нечто весьма удивительное! Общение экстрасенсов с духом британской принцессы Дианы. На это стоит посмотреть! Когда наблюдаешь за этим, возникает ощущение, что действительно прикасаешься к чему-то невероятному, необъяснимому и непознанному! И это при том, что камера способна передать не все!

Год назад “Следствие ведут экстрасенсы” наградили престижной международной премией в США. Как повлияло это событие на работу команды и продукт в целом?

Получать награды, да еще такого высокого уровня, невероятно приятно и круто! Команду это очень мотивирует и вдохновляет на дальнейший рост в профессии. Ведь наш проект – единственный на украинском телевидении, который вышел в финал одного из самых статусных в мире кино- и телефестивалей. В нем участвуют топы киноиндустрии, такие как Netflix, Amazon, Hulu и др. Также приятно осознавать, что в Украине есть команды, которые делают свою работу хорошо. Причем настолько, что смогли обратить на себя внимание лучших специалистов в мире (члены международного жюри). То, что мы вышли в финал в жанре криминальной драмы, – невероятно почетно! Потому что наши американские, британские, израильские, а также скандинавские коллеги в этом жанре очень хороши. И их очень сложно догнать. Но у нас это получилось. Украинский реалити-проект без баснословных бюджетов смог конкурировать с самыми сильными теле- и кинопроектами в мире! В Нью-Йорке награды просто так, направо и налево, не раздают. Считаю, что это – событие для украинского телерынка. Такая высокая оценка международного жюри – это прежде всего о драматургии и о команде. Ведь для того, чтобы выстроить эпизод эмоционально и остро, нужно владеть мастерством. При чем мастерством высокого класса. Хорошо, что профессионалы с мировым именем это понимают.

А какая цель у вас?

Прежде всего мы работаем для украинского зрителя. И наша цель – достучаться до самых тонких струн зрительской души.

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Какие истории вас удивили больше всего в новом сезоне?

Это, конечно же, история о тайном ребенке принцессы Дианы. По версии экстрасенсов, именно из-за него и убили леди Ди. Это – невероятный поворот в расследовании трагической гибели британской принцессы. Ведь принцесса Диана – это легенда. Женщина невероятной красоты, ума и элегантности. Она была и остается идеалом для очень многих женщин в мире. И ее такая ранняя смерть до сих пор остается загадкой. Однажды к нам обратились люди из Волынской области по своему вопросу. В процессе расследования экстрасенсов оказалось, что эти две семьи (британская королевская и украинская) между собой связаны. Как именно? Ответ на этот вопрос – уже в премьерном выпуске нового сезона. Также зрители смогут узнать: Кто тайный ребенок леди Ди? Где он сейчас? И кто же на самом деле убил британскую принцессу?

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