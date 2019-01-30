Если в 2019 году ориентироваться на лунные фазы, планируя свои бытовые и финансовые дела, то можно добиться хороших результатов. Потому один из самих сильных ясновидящих страны, экстрасенс и астролог Хаял Алекперов подготовил для нас календарь удачных дней для разных видов деятельности на 2019 год.

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Каждая лунная фаза имеет свое энергетическое воздействие. Чтобы жить в гармонии со Вселенной, наши предки старались подстроить свою жизнь под лунный календарь. Они выбирали самое оптимальное время для посева урожая, для заключения деловых сделок и даже для процедур, которые касаются личной гигиены, таких как стрижка волос, например. Со временем лунный календарь устарел, и теперь мы измеряем время по солнечному календарю. Но все-таки привязанность человечества к лунным циклам неоспорима. И если ориентироваться на лунные фазы, планируя свои бытовые, финансовые дела, то можно добиться хороших результатов.

Удачные дни для начинаний в 2019 году

Это период, когда энергия Луны увеличивается. Это время прогресса, приумножения и увеличения. К творческим людям в это время часто приходит вдохновение, многие ощущают прилив сил и энергии. Можно воспользоваться «помощью» растущей Луны и в других сферах жизни. Если Вы решили накопить денег, то первую сумму лучше отложить в период растущей Луны, чтобы ваш достаток тоже возрастал. Если вы хотите, чтобы ногти и волосы быстро росли, нужно их стричь на растущую Луну. Также, если худой человек хочет поправиться, нужно перейти на соответствующую систему питания в период растущей Луны.

В 2019 году фаза растущей Луны наступит в такие периоды:

Январь: 06.01 – 20.01

Февраль: 06.02 – 18.02

Март: 07.03 – 20.03

Апрель: 06.04 – 18.04

Май: 06.05 – 18.05

Июнь: 04.06 – 16.06

Июль: 03.07 – 16.07

Август: 02.08 – 14.08

Сентябрь: 01.09 – 13.09

Октябрь: 29.09 –13.10

Ноябрь: 29.10 – 11.11

Декабрь: 27.11 – 11.12, 27.12 – 31.12

Лунный календарь для успехов в работе в 2019 году

Полнолуние – время максимального накопления Луной энергии, и это соответственно влияет на человека. Так люди, которые страдают нервными расстройствами, могут ощущать беспокойство. Страдать от бессонницы будут те, кто не смог себя в чем-то реализовать, то есть нерастраченная энергия будет мешать им уснуть.

Но можно воспользоваться периодом полнолуния с пользой. Например, если хорошо сосредоточиться, Вы можете добиться больших успехов в работе, в творчестве. Ваш потенциал будет задействован в мыслительные процессы по полной — можно браться за реализацию новых планов, идей.

В 2019 году полнолуние наступит в такие дни:

Январь: 21.01

Февраль: 19.02

Март: 21.03

Апрель: 19.04

Май: 19.05

Июнь: 17.06

Июль: 17.07

Август: 15.08

Сентябрь: 14.09

Октябрь: 14.10

Ноябрь: 12.11

Декабрь: 12.12

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Лунный календарь для окончания дел в 2019 году

Убывающая Луна – удачное время для того, чтобы закончить начатые дела. Это период лунного цикла, когда происходит энергетическое очищение. В это время человеку лучше всего избавиться от вещей, которые ему мешают в жизни, — например, отказаться от вредных привычек или же заняться генеральной уборкой, убрать из дома все лишнее. Или же поставить точку в изживших себя отношениях. Также этот период прекрасно подходит для очищения организма. А потому результаты диеты или правильного питания не заставят себя ждать.

Фаза убывающей Луны в 2019 году наступает:

Январь: 01.01 – 05.01

Февраль: 22.01 – 04.02, 20.02 – 05.03

Март: 22.03 – 04.04

Апрель: 20.04 – 04.05

Май: 20.05 – 02.06

Июнь: 18.06 – 01.07

Июль: 18.07 – 31.07

Август: 16.08 – 19.08

Сентябрь: 15.09 – 27.09

Октябрь: 15.10 – 27.10

Ноябрь: 13.11 – 25.11

Декабрь: 13.12 – 25.12

Лунный календарь удачных дней для духовного развития 2019

Новолуние – очень нестабильный период . В это время не стоит принимать серьезных решений, вносить в свою жизнь кардинальные перемены. Исход ваших действий может оказаться неожиданным и, возможно, неудачным. Зато в этот период можно спокойно двигаться по течению, заниматься своим духовным развитием.

В 2019 году новолуние наступит в такие дни:

Январь: 06.01

Февраль: 05.02

Март: 06.03

Апрель: 05.04

Май: 05.05

Июнь: 03.06

Июль: 02.07

Август: 01.08

Сентябрь: 28.09

Октябрь: 28.10

Ноябрь: 26.11

Декабрь: 26.12

Вооружившись этими советами, вы всегда будете знать, как лучше поступить в той или другой ситуации. Начало своего дела или продвижение по карьерной лестнице, любовные дела или духовное развитие – все в ваших руках, если вы знаете, когда нужно начинать действовать. Удачи вам в 2019 году!

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