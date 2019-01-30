Нацотбор на Евровидение-2019 совсем скоро, и все желающие уже могут купить билеты на столь важное событие. 9, 16 и 23 февраля – I, II полуфиналы и долгожданный выбор претендента на международный песенный конкурс. Более детально о том, где можно приобрести билеты на Нацотбор-2019 в Киеве, – в материале.

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Не пропустите главное музыкальное событие года. Станьте частью Евровидения-2019, поддержите участников Нацотбора в Украине.

Купить билеты на Нацотбор-2019 можно уже сейчас:

Стоимость билетов:

9 февраля – от 320 грн

16 февраля – от 320 грн

23 февраля – от 390 грн

Совсем скоро каждый желающий сможет оказаться в центре масштабного песенного конкурса, почувствовать невероятную энергетику зала и напрямую лицезреть эмоции участников. Все, что зачастую остается за кадром, – не утаится от тех, кто будет в зале. Уже известно, что ведущим конкурса будет популярный шоумен Сергей Притула. Вместе с ним Нацотбор станет еще увлекательнее и пройдет просто незабываемо.

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Внимание! В зале будет вестись телевизионная съемка! Начало в 18:00 во Дворце культуры КПИ. Трансляция прямых эфиров Национального отбора будет осуществляться одновременно в эфире телеканалов СТБ и UA: ПЕРШИЙ 9, 16 и 23 февраля.

Video: Евровидение-2019: билеты на Нацотбор уже в продаже Купить билеты на национальный отбор Евровидения 2019 в Украине можно прямо сейчас. Цена билетов на Нацотбор Евровидения 2019, а также предстоящие события Нацотбора

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