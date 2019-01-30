Евровидение-2019: билеты на Нацотбор уже в продаже
Нацотбор на Евровидение-2019 совсем скоро, и все желающие уже могут купить билеты на столь важное событие. 9, 16 и 23 февраля – I, II полуфиналы и долгожданный выбор претендента на международный песенный конкурс. Более детально о том, где можно приобрести билеты на Нацотбор-2019 в Киеве, – в материале.
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Не пропустите главное музыкальное событие года. Станьте частью Евровидения-2019, поддержите участников Нацотбора в Украине.
Купить билеты на Нацотбор-2019 можно уже сейчас:
- Concert.ua: https://concert.ua/uk/events/eurovision
- Karabas.com: https://karabas.com/ua/tours/eurovision
Стоимость билетов:
- 9 февраля – от 320 грн
- 16 февраля – от 320 грн
- 23 февраля – от 390 грн
Совсем скоро каждый желающий сможет оказаться в центре масштабного песенного конкурса, почувствовать невероятную энергетику зала и напрямую лицезреть эмоции участников. Все, что зачастую остается за кадром, – не утаится от тех, кто будет в зале. Уже известно, что ведущим конкурса будет популярный шоумен Сергей Притула. Вместе с ним Нацотбор станет еще увлекательнее и пройдет просто незабываемо.
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Внимание! В зале будет вестись телевизионная съемка! Начало в 18:00 во Дворце культуры КПИ. Трансляция прямых эфиров Национального отбора будет осуществляться одновременно в эфире телеканалов СТБ и UA: ПЕРШИЙ 9, 16 и 23 февраля.