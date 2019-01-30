Жеребьевка уже позади и известно, что талантливый дуэт ANNA MARIA выступит 16 февраля под номером 2. Певицы представили конкурсную песню «My Road» и на полную готовятся к Нацотбору на Евровидение-2019. Что же чувствуют ANNA MARIA в преддверии Национального отбора, читайте в материале.

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Вот прошла жеребьевка, вы вытянули заветный номер. Что чувствуете по этому поводу?

Мы взволнованы. Только в хорошем понимании! Мы рады, что будет немножко больше времени на подготовку. Хотя нам казалось, что попадем в первый полуфинал. Наверное, по причине того, что уже рвемся в бой. Нам не терпится показать свою песню. Мы ждем с нетерпением момента, когда сможем выложиться на полную, показать все, что в душе. Все переживания, эмоции и тот драйв, который есть. Мы просто обожаем живые выступления! Это наша сильная сторона! Ждем, ждем с нетерпением Нацотбор. Сейчас любимый этап подготовки – репетиции, творческий процесс, творческий штурм идей. Мы согласны с организаторами мероприятия касательно того, что очень классный отбор в этом году, сильный. Мы этому рады! Это здорово – стремиться быть лучшим среди лучших. Когда у тебя есть внутренний мотор и ты жаждешь быть всех сильнее, быстрее.

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Готовите феерическое шоу для Нацотбора?

Мы прежде всего отталкиваемся от песни. Очень довольны своей композицией «My Road». Скажем так: номер не будет перегружен спецэффектами. Он будет смысловым, красивым и стильным.

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