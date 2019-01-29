«Следствие ведут экстрасенсы»: нечистая сила вселяется в мать троих детей и требует их смерти

В новом выпуске «Следствие ведут экстрасенсы» от 29.01.2019 ясновидящие проведут невероятно сложное расследование в Мукачево. На их плечах – борьба с мощной мистической силой, которая постоянно вселяется в мать троих детей.

Предпринимательнице Оксане из Мукачево 41 год. Женщина руководит небольшим рестораном домашней кухни. Оксана имеет троих детей и даже внука. Она всегда была образцовой хозяйкой и хорошей матерью. Однако в последнее время родные не на шутку ее боятся. Она начинает плакать и становится сама не своя. Темная сила не покидает тело женщины ни на день. Родные уверены: нечистая пытается убить ее детей ее же руками. По словам женщины, ей постоянно хочется или отрубить голову младшему сыну, или вырвать сердце Богданчику.

Останутся ли дети живыми?

Что до мурашек напугает экстрасенсов?

Что необычного найдет съемочная группа во дворе женщины, от чего у ясновидящих волосы встанут дыбом?

Остановят ли ясновидящие сущность, которая убивает ее детей?

Ответы на эти вопросы вы узнаете уже сегодня, 29 января, в 19:00 на телеканале СТБ!