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«Следствие ведут экстрасенсы»: нечистая сила вселяется в мать троих детей и требует их смерти

29.01.2019

В новом выпуске «Следствие ведут экстрасенсы» от 29.01.2019 ясновидящие проведут невероятно сложное расследование в Мукачево. На их плечах – борьба с мощной мистической силой, которая постоянно вселяется в мать троих детей.

 

Предпринимательнице Оксане из Мукачево 41 год. Женщина руководит небольшим рестораном домашней кухни. Оксана имеет троих детей и даже внука. Она всегда была образцовой хозяйкой и хорошей матерью. Однако в последнее время родные не на шутку ее боятся. Она начинает плакать и становится сама не своя. Темная сила не покидает тело женщины ни на день. Родные уверены: нечистая пытается убить ее детей ее же руками. По словам женщины, ей постоянно хочется или отрубить голову младшему сыну, или вырвать сердце Богданчику.

  • Останутся ли дети живыми?
  • Что до мурашек напугает экстрасенсов?
  • Что необычного найдет съемочная группа во дворе женщины, от чего у ясновидящих  волосы встанут дыбом?
  • Остановят ли ясновидящие сущность, которая убивает ее детей?

Ответы на эти вопросы вы узнаете уже сегодня, 29 января, в 19:00 на телеканале СТБ!

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