Лунный календарь стрижек на февраль 2019 поможет вам подобрать дни, которые лучше всего подходят для смены прически. Если хотите добиться максимально хорошего результата, обязательно учтите фазу Луны в феврале 2019. Читайте в материале от экстрасенса Ярославы Федоровой подробнее.

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На улице во всю бушуют морозы, а это сказывается на состоянии волос и кожи головы. А ведь скоро День влюбленных, поэтому стоит подготовится к посещению салона заранее, чтобы в этот день быть самой неотразимой.

Чтобы знать, какие дни лучше всего выбрать для посещения парикмахера, читайте наш лунный календарь на февраль 2019, он наверняка поможет вам с датой.

Благоприятные дни для стрижки в феврале 2019

Для посещения салонов и парикмахерских лучше выбирать дни, когда Луна находится во Льве или Деве, таковыми в феврале 2019 будут следующие даты: 1,2,11,17 (вторая половина дня), а также 18,20,21,22,28.

На эти даты смело записывайтесь к мастеру, ведь ваша стрижка несомненно получится удачной.

Неблагоприятные дни для стрижки в феврале 2019

Воздержаться от стрижек и экспериментов с прическами в феврале 2019 необходимо в такие даты: 3,4,6,7,8,9,10,12,13,15,16,17,18,19,23,24,25,27.

Луна указывает, что если пойти на эксперименты с волосами в эти даты, то может случится все что угодно, и вы вряд ли останетесь довольны результатом.

Нейтральные дни для стрижки в феврале 2019

Соответственно даты 5,13,14,15,26 – являются нейтральными, и стричься или нет, остается на Ваше усмотрение. Вполне возможно, что стрижка пройдет на ура, но также возможны и не совсем приятные ситуации, поэтому выбирайте только проверенных мастеров и салоны.

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