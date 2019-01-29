Лунный календарь стрижек на февраль 2019 от Ярославы Федоровой
Лунный календарь стрижек на февраль 2019 поможет вам подобрать дни, которые лучше всего подходят для смены прически. Если хотите добиться максимально хорошего результата, обязательно учтите фазу Луны в феврале 2019. Читайте в материале от экстрасенса Ярославы Федоровой подробнее.
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На улице во всю бушуют морозы, а это сказывается на состоянии волос и кожи головы. А ведь скоро День влюбленных, поэтому стоит подготовится к посещению салона заранее, чтобы в этот день быть самой неотразимой.
Чтобы знать, какие дни лучше всего выбрать для посещения парикмахера, читайте наш лунный календарь на февраль 2019, он наверняка поможет вам с датой.
Благоприятные дни для стрижки в феврале 2019
Для посещения салонов и парикмахерских лучше выбирать дни, когда Луна находится во Льве или Деве, таковыми в феврале 2019 будут следующие даты: 1,2,11,17 (вторая половина дня), а также 18,20,21,22,28.
На эти даты смело записывайтесь к мастеру, ведь ваша стрижка несомненно получится удачной.
Неблагоприятные дни для стрижки в феврале 2019
Воздержаться от стрижек и экспериментов с прическами в феврале 2019 необходимо в такие даты: 3,4,6,7,8,9,10,12,13,15,16,17,18,19,23,24,25,27.
Луна указывает, что если пойти на эксперименты с волосами в эти даты, то может случится все что угодно, и вы вряд ли останетесь довольны результатом.
Нейтральные дни для стрижки в феврале 2019
Соответственно даты 5,13,14,15,26 – являются нейтральными, и стричься или нет, остается на Ваше усмотрение. Вполне возможно, что стрижка пройдет на ура, но также возможны и не совсем приятные ситуации, поэтому выбирайте только проверенных мастеров и салоны.
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