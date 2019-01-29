Глинтвейн: рецепты классического и безалкогольного напитка от участников «МастерШеф»
29.01.2019
Зимой глинтвейн — самый подходящий напиток. Он согревает, вкусно пахнет и может быть безалкогольным. Секреты приготовления глинтвейна от участников «МастерШеф» найдете в материале.
Как готовить глинтвейн:
- Смешать вино со вторым напитком.
- Разогреть смесь в кастрюле на небольшом огне.
- Добавить нарезанные тонкими слайсами фрукты.
- Перемешать.
- Добавить специи.
Португальский глинтвейн
Ингредиенты:
- Портвейн — 375 мл
- Крепленое вино «Мадейра» — 375 мл
- Апельсин — 1 шт.
- Палочка корицы — 2 шт.
- Гвоздика
Французский кофейный глинтвейн
Ингредиенты:
- Красное сухое вино — 200 мл
- Эспрессо — 1 порция
- Палочка корицы — 1 шт.
- Имбирь
- Апельсин — 2 дольки
- Сахар — 1 ст. л.
- Кардамон (по вкусу)
- Гвоздика (по вкусу)
- Бадьян (по вкусу)
Английский глинтвейн
Ингредиенты:
- Темный ром — 2 ст. л.
- Красное сухое вино — 45 мл
- Лимон — 1 ломтик
- Сахар — 2 ч. л.
- Мускатный орех — 1 ч. л.
- Палочка корицы — 1 шт.
Испанский глинтвейн
Ингредиенты:
- Сухое красное вино — 1 бутылка
- Мандарин (с цедрой) — 1 шт.
- Лимонная кожура — 4 полоски
- Сахар — 2 ст. л.
- Палочка корицы — 1 шт.
- Ванильный стручок — половина
- Бренди — ¼ стакана
- Мускатный орех — 1 ч. л.
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Немецкий глинтвейн
Ингредиенты:
- Красное сухое вино — 1 бутылка
- Сахар — ¼ стакана
- Анис — 1 шт.
- Лимон — ½ шт.
- Гвоздика — 3 шт.
- Кардамон — 3 стручка
Итальянский белый глинтвейн
Ингредиенты:
- Белое полусладкое вино — 1 бутылка
- Апельсин — 1 шт.
- Грейпфрут — ¼ шт.
- Сахар — 2 ст. л.
- Палочка корицы — 1 шт.
- Сухая гвоздика
- Бадьян — 1 шт.
Скандинавский глинтвейн
Ингредиенты:
- Красное сухое вино — 1 бутылка
- Коньяк или водка — ½ бутылки
- Гвоздика сушеная — 25 шт.
- Палочка корицы — 5 шт.
- Изюм — ½ чашки
- Очищенный миндаль — 1 стакан
- Кардамон — 1 ч. л.
- Сахар — 2 стакана
- Апельсин — 1 шт.
Болгарский яблочный глинтвейн
Ингредиенты:
- Розовое вино — 1 бутылка
- Сахар — 200 г
- Яблоки — 200 г
- Черный перец — 15—20 горошин
- Палочка корицы — 2 шт.
- Гвоздика — 10 г
- Лимон — 1 шт.
Вишневый глинтвейн
Ингредиенты:
- Красное десертное вино — 2 бутылки
- Вишневая наливка — 500 мл
- Гвоздика — 5—6 шт.
- Молотая корица — щепотка
- Лимон — 1 шт.
Безалкогольный глинтвейн
Ингредиенты:
- Темный виноградный сок — 1 л
- Гвоздика — 4 стручка
- Бадьян — 2 шт.
- Корень имбиря — 1/3 шт.
- Молотая корица — 1/4 ч. л.
- Мускатный орех — на кончике ножа
- Лимон — 1 шт.
Приятного аппетита!