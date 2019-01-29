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Евровидение-2019: каковы шансы Украины на победу

29.01.2019

Букмекеры пересмотрели шансы Украины на победу на Евровидении-2019. Обновленные прогнозы были опубликованы на международном сайте песенного конкурса. Подробнее читайте в материале.

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евровидение

Фото взято из источника: eurovisionworld.com

На международном сайте Евровидения обновились прогнозы букмекеров. Итог последних ставок был удивительным, ведь шансы Украины на победу возросли. Ранее стране пророчили только 16 место, 18 и 21 (первые ставки были опубликованы 17 января). Сейчас наша страна по прогнозам букмекеров находится на 8 месте, попав в десятку лидеров.

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Напоминаем, что большая часть стран-участниц, включая Украину, с представителями еще не определилась.

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