Есть масса способов удалить нежелательные волосы. В этой статье мы поговорим шугаринге. Как сделать шугаринг в домашних условиях? А также – какие преимущества он имеет перед другими видами эпиляции? Читайте в материале как правильно делать шугаринг в домашних условиях.

Шугаринг – это депиляция, которая проводится с помощью карамельной пасты, основным компонентом которой является сахар. Рецепт шугарнига знаком человечеству еще со времен Древней Греции и Египта, где соблазнительные красавицы избавлялись от лишней растительности при помощи всего лишь небольшого комочка сахарной пасты.

Преимущества шугаринга: минимальная вероятность занести инфекцию; наименее болезненная и простая процедура среди существующих депиляций; не обжигает кожу (в отличие от горячего воска); легко делать самостоятельно дома; подходит женщинам и мужчинам; позволяет избавиться от волос длиной от 2-3 мм; после регулярного шугаринга, волосы редеют и становятся тонкими; во время процедуры происходит пилинг ороговевших клеток кожи; можно делать на всех участках кожи.

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Рецепт пасты для шугаринга в домашних условиях

Сегодня пасту для шугаринга можно приобрести в специализированных магазинах. Но, если у вас есть желание, то такую же пасту можно легко приготовить и в домашних условиях. Тем более, что рецепт такой пасты для шугаринга очень простой.

Основные компоненты: сахар (6 ч.л.), вода (2 ч.л.), лимонный сок (половина лимона) или лимонная кислота (2 ч.л.).

Чтобы приготовить пасту для шугаринга дома, смешайте сахар и воду в кашицу в кастрюльке. Затем поставьте эту смесь на медленный огонь и варите, тщательно помешивая. Когда масса начнёт менять цвет с прозрачно-белого на карамельно-золотистый, проверьте готовность. Как это сделать? Очень просто! Возьмите стакан с холодной водой и капните туда смесь. Если она не растекается, а застывает в виде ровной капельки – значит, готово. Дальше добавьте в смесь лимонную кислоту (или сок лимона), снимите с огня, но не переставайте помешивать. У вас должна получиться однородная золотистая масса без крупинок. Дайте пасте остыть до комнатной температуры и приступайте к процедуре.

Как сделать шугаринг в домашних условиях

В наше время многие мастера шугаринга проводят мастер-классы и по приготовлению пасты для сахарной депиляции, и по тому – как же правильно делать сам шугаринг. Если у вас есть лишние деньги и свободный день, то вы можете воспользоваться их услугами. А можете попробовать провести процедуру и у себя дома на диване.

Как сделать шугаринг дома:

Шаг 1: первое, что нужно сделать – очистить кожу, где будете делать депиляцию, и вытереть ее насухо.

Шаг 2: на подготовленный участок кожи нанесите обычный тальк.

Шаг 3: отделите от общей массы пасты для шугаринга небольшой кусочек размером с грецкий орех. Немного разомните его в руках, чтобы легче было наносить на кожу. Совет: чтобы паста не прилипала к рукам, воспользуйтесь обычными медицинскими перчатками.

Шаг 4: наносить пасту нужно против роста волос. Совет: приложите хорошие усилия, когда будете размазывать пасту по участку кожи, для эффективного удаления нежелательных волос.

Шаг 5: срывать нужно по направлению роста волос дергающими действиями.

Шаг 6: смойте остатки пасты и нанесите успокаивающий лосьон для тела.

Шугаринг еще многие используют и для коррекции бровей. Но в этом случае, наверное, лучше обратиться к профессионалу (хотя бы первые разы), чтобы случайно не остаться и вовсе без них. Но, если вы уверены в себе и не боитесь экспериментировать с внешностью, то для вас нет никаких преград. Тем более, что специфика процедуры вам уже известна благодаря нашему материалу.

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