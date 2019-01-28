Звезды «Караоке на майдані» – Маша Собко, Вика из группы «НеАнгелы», Наталья Валевская, Alyosha, Яна Соломко – рассказали о своих воспоминаниях, связанных с шоу. А вы знали, что одна из звезд, чтобы исполнить свою мечту, мерзла с самого утра в телефонной будке и ждала съемок? Воспоминания о «Караоке на майдані» – в материале.

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Маша Собко

«Караоке на майдані» для меня – это мои 16 лет, начало творческого пути и первые победы на этом поприще. Также первое разочарование, встречи с профессионалами и большая путевка в программу «Шанс».

Вика, «НеАнгелы»

Это настоящий прорыв в мир музыки. Более 10 лет прошло с того момента, и сейчас я уверена, что благодаря «Караоке на майдані» и «Шансу» я использовала свой шанс в жизни. Именно после этого я попала на главную арену, на украинскую сцену, и могу уже сказать, что зритель, который слушает песни группы «НеАнгелы», тоже когда-то смотрел эти программы. Они были настоящими, неподдельными, про настоящих людей, которые поют от сердца. Не зря мы в свое время исполняли композицию под названием «Сердце»… Все должно быть именно так!

Наталья Валевская

Для мене «Караоке на майдані» – это передача, которую мы смотрели каждое воскресенье с мамочкой. Я росла с этой программой. Тогда люди, услышав мой вокал, посоветовали попробовать свои силы именно там. Кстати, тогда уже появился «Шанс». «Караоке на майданi» – это хороший посредник и фильтр на таланты. Всегда интересно понаблюдать за тем, как обычные люди после шоу превращаются в звезд. Это программа, которая дала мне старт в шоу-бизнесе. Благодаря ей 15 лет назад обо мне узнала вся Украина, да и не только! На самом деле программу смотрит весь мир, все те, кто любит музыку.

Alyosha

Я не могу сказать, что «Караоке на майдані» для меня что-то в плане популярности решило. Но дало мне силы, желание,работать над собой. Потому что именно там со мной произошел казус, когда я спела не ту песню, которую планировала, и выступила плохо. Это было толчком к тому, чтобы готовиться для иных исходов развития событий. Получив курицу и яйца, я ушла с настроем работать над собой. Тогда я поняла, что еще не готова к выходу на сцену. Данные ситуации дают тебе понять, что надо развиваться, не останавливаться. А сила желания петь – всегда сильнее. Такие моменты дают большой потенциал для развития.

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Яна Соломко

С «Караоке на майдані» у меня все начиналось. Мне было 15 лет, когда я училась в Полтавском музыкальном училище. И как-то по своим внутренним предчувствиям я просто взяла за последние деньги билет. Подружка (спасибо ей) поехала вместе со мной. Я не знала, где и когда проходит шоу. Тогда ведь не было интернета, фейсбука, ничего. Мы приехали в 5 утра на Крещатик. Темно, глухо… Я подумала: ну все, ничего не будет здесь, ведь съемки начинаются чуть ли не с ночи. И мы сели в телефонной будке, грелись там и ждали. В 8 утра началась какая-то жизнь на улице. То есть с 5 до 8 утра мы просто сидели, грели друг друга. Я думала, что нас из «Караоке» сразу в больницу заберут. Шоу началось и я, будучи очень скромной (да и сейчас я такая же), как-то продвинулась в первый ряд. Мы с подругой менялись: то она бегала греться в магазин в подвале на Крещатике, а я держала ей место, то наоборот. И так, каким-то чудом, Игорь выбрал наконец-то меня. Что я там только не вытворяла, когда он меня выбрал, хотя я очень спокойная. Я спела песню Евгении Власовой «Ветер надежды». Собрала больше всех денег, для меня это была сказка. Я даже не знала, что такое возможно.

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