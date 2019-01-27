Окунуться в эпоху 19 века можно даже сегодня — стоит лишь посетить великолепные усадьбы, которые не разрушило даже время. Костюмированную драму «Крепостная» снимали в самых живописных уголках Украины и в старинных имениях. Известные дворцы богатых помещиков разбросаны по всей Украине. Их остатки напоминают о былой роскоши дворян, а некоторые из них до сих пор поражают посетителей красотой. Редакция сайта STB.UA собрала для вас топ-10 лучших усадеб, которые можно посетить уже сегодня.

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Дворец Кенига (Шаровский дворец)

Известный Шаровский дворец еще называют Сахарным замком. Это связано с тем, что последним владельцем усадьбы был сахарный магнат Леопольд Кениг. Строительство роскошного здания началось в 1836 году. Дом выполнен в неоготическом стиле. Ранее здесь возвышались две башни, придавая зданию величие дворца. От парадного входа вели крупные лестницы с тремя террасами. Во дворце есть 26 комнат и три больших зала. Специально для обустройства усадьбы граф Кениг пригласил немецких архитекторов.

Сегодня на территории Шаровского дворца можно погулять, наслаждаясь прекрасной местностью. Кроме дворца, в усадьбе есть еще несколько зданий, которые сохранились и не потеряли свою атмосферность.

Дворец Грохольских

Даже в маленьких городах остались имения с живописными парками, сохранивших достойный вид. Один из таких — дворец Грохольских, который более ста лет принадлежал богатым графам-землевладельцам. Здание выполнено в стиле классицизма. Во дворце расположены 43 комнаты, некоторые из них сохранили аутентичный интерьер.

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Интересно, что в 1864 году в поместье заселился Александр Можайский — первый конструктор самолета. Именно во дворце Грохольских ученый экспериментировал, наблюдая за полетами птиц, мастерил много воздушных змеев и достиг настоящего успеха — сконструировал первый планер. Поэтому сегодня во дворце размещены также экспонаты, посвященные зарождению авиации.

Дворец Потоцких во Львове

Потоцкие — одна из самых богатых семей в то время в Украине и Польше. Их имения расположены во многих городах и до сих пор удивляют своим величием. Дворец Потоцких во Львове построили в конце 19 века специально для приема гостей, проведения торжественных встреч и пышных балов.

Во дворце расположено несколько комнат, каждая из которых имеет собственное предназначение: Голубая, Зеркальная, Красная и Кабинет Ордината. Внутри сохранилось изысканное убранство из позолоты и старинного мрамора. Дворец поражает красотой и по сей день!

Усадьба Александра Фредро

Граф Александр Фредро сделал неординарный подарок любимой жене Софие — построил дворец в английском стиле барокко. Двухэтажное здание хорошо сохранилось до сегодняшних дней. Здесь даже уцелели аутентичные украшения, кафельные печи и прекрасная терраса с видом на парк.

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Усадьбу строили в течение 40 лет, здесь каждая вещь продумана до деталей. Во дворце насчитывается 15 комнат, в каждой из которых роскошный интерьер. Дворец занимал важное место в семье — здесь была их летняя резиденция. Весной и летом в усадьбе никогда не было пусто, сюда приглашали музыкантов, актеров и художников.

Дворец Галаганов

Дворец до сих сохранил свое величие. Белоснежное здание принадлежало известной семье Галаганов. Это место часто посещали большие культурные деятели — Т. Шевченко, П. Кулиш, Н. Лысенко. Дворец выполнен в стиле ампир. Его венчает массивный декоративный купол. Помещения Галаганов было двухэтажным и состояло из симметричных частей. Здесь расположено 60 комнат, большой и бальный залы.

Дворец Меринга

Последний владелец усадьбы Сергей Меринг полностью видоизменил здание. С его именем связана легенда о сокровищах семьи Меринг, которые спрятаны где-то вблизи дворца. Это место — замечательный образец изысканности того времени. Помещение построено в необарокковом стиле, внешне напоминает Мариинский дворец в Киеве.

Интерьер частично сохранился и до сих пор удивляет своей величественностью посетителей. Стиль здания по оформлению напоминает дворцы арабских шейхов.

Дворец Ганских

Дворец Ганских, окруженный огромным парком, был построен в 1800 году. Граф подарил усадьбу своей молодой жене. Красавица вела переписку с известным французским писателем Оноре де Бальзаком и свои письма подписывала как «иностранка». Тайный роман длился 15 лет. После смерти графа Бальзак женился на вдове и переехал жить во дворец Ганских. До сих пор сохранился рабочий кабинет писателя, в котором он создал знаменитые произведения.

Дворец Бадени

Роскошный дворец Бадени принадлежал семье Мысловских, которые в те времена были богатыми помещиками. Позже последним владельцем дворца стал младший сын Станислава Бадени — Стефан. Помещение выполнено в стиле венского ренессанса. Здание было двухэтажное, но до наших дней сохранился овальный бальный зал на первом этаже. Наряду с королевской залом располагались часовня, столовая и библиотека. На втором этаже располагались комнаты, в которых отдыхали хозяева и останавливались гости.

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Посетителей манит легенда о богатстве Станислава Бадени. Говорят, он был настолько богатым, что планировал в новом дворце выложить пол злотыми.

Дворец графини Щербатовой

Двухэтажный дворец поражает ухоженным парковым фасадом, вдоль которого тянутся живописные террасы для прогулок. Старинную усадьбу охраняют два каменных льва, а арку подпирают колонны в античном стиле.

Владелица дворца Мария Щербакова известна своей благотворительной деятельностью. Местные жители искренне уважали и любили княгиню. По легенде, Мария как-то гостила в Англии и заметила похожий замок. Она настолько влюбилась в здание, что приказала разобрать собственное поместье и построить новый красивый дворец.

Дворец Орловских

Еще одной архитектурой, которая полностью передает дух прошлых эпох, стал дворец Орловских. Граф Ян Орловский вместе со своей женой полюбил место в Малиевцах и перенес сюда свою резиденцию. Дворец представляет собой великолепный образец стиля рококо. Наряду с этим домом расположены живописные пруды с редкими видами деревьев и 18-метровая скала с водопадом.

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Интересно, что дворец стал известен своей большой библиотекой Орловских. Именно здесь насчитывалось более 10 000 ценных изданий. Также хранилась переписка Папы Римского с польским королевским двором.

Совсем скоро зрители телеканала СТБ познакомятся с историей крепостной девушки Катерины в сериале «Крепостная». Творцы картины смогли преодолеть время и передали культуру славян XIX века с помощью красивых локаций.

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