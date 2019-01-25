«ЦеШо»: топ-3 лучших песен украинской группы
25.01.2019
«ЦеШо» позиционирует себя как социальный рейв-бэнд. Безумно интересные, зажигательные и очень талантливые артисты! Они – это то самое новое звучание, которое может открыть для себя слушатель. Прямо сейчас слушайте топ-3 композиций участников Нацотбора на Евровидение-2019!
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«ЦеШо» – «Hate»
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«ЦеШо» – «Alone»
«ЦеШо» – «Ryba»