Костюмированная драма «Крепостная» — это драматическая история о судьбе Екатерины Вербицкой и о ее борьбе за собственное счастье в жестоком мире. Зрителей ждет экскурс в эпоху 19 века, которому присущи красивый наряды, своеобразный этикет и главное — роскошные балы. Как одевались и как вели себя гости на балах? Узнайте в материале.

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В Украине роскошные балы появились позже, чем в Европе. Это действо стало значить гораздо больше, чем просто танцы. На балах мужчины знакомились с будущими женами, а девушки часто соблазняли избранников. А что еще происходило на балах?

Мы подготовили десять интересных фактов о балах 19 века, чтобы показать, насколько яркой и интересной была жизнь дворян.

1. Приглашение на бал

Торжественные балы специально устраивали во дворцах и частных имениях самых известных аристократических семей. Гостей приглашали хозяева дома, чтобы лучше познакомиться и узнать все сплетни великосветских знакомых.

Хозяева приглашали всех на танцы минимум за десять дней до начала праздника. Каждый должен иметь титул, чтобы быть достойным посетить бал. Кроме друзей, на праздник приглашали иностранных дипломатов и военных.

2. Этикет

Соблюдение правил этикета на балу играло важную роль среди гостей. Они обязательно съезжались после шести или девяти вечера. В моду вошел танец полонез, которым открывались торжественные вечера и балы. Все приглашенные принимали в нем участие, отказ считался неуважением к хозяину дома.

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Среди праздника гости обедали. Каждый кавалер провожал девушку. Когда они садились за стол, снимали перчатки и покрывали колени салфеткой. Перед тем, как встать из-за стола, перчатки надевали снова, салфетки оставляли на спинках стульев. А дальше опять продолжались танцы.

3. Кто руководил балом?

Распорядитель — человек, который руководил действом и решал все вопросы. Получить эту почетную должность было крайне сложно. Чтобы стать распорядителем бала, нужно владеть иностранными языками и быть осведомленным в музыке. А еще иметь безупречную память и остроумно шутить с приглашенными.

4. Танец — основной элемент бала

Во время каждого танца гости разговаривали. Интересно, что беседа составляла не меньшую часть танца, чем музыка.

На балах существовал определенный танцевальный порядок, поэтому первым всегда шел полонез. Вторым танцем был вальс, а за ним шли другие танцы, в частности, танцевали венгерку, краковяк и т. п. Кульминацией бала была мазурка, ведь после нее кавалер вел свою даму к столу, где влюбленные могли пофлиртовать и пообщаться.

5. Дресс-код на балу

На бал гости всегда приходили празднично одеты. Кавалеры надевали фрак, смокинг или костюм. Белая рубашка и белые перчатки — обязательный атрибут каждого мужчины на балу. Военные приходили в мундирах. На бал кавалеры обували ботинки. Только военные могли позволить себе сапоги, но без шпор, чтобы не порвать женские платья во время танца.

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Дамы выбирали платья по последнему писку моды. К изящному наряду всегда надевали перчатки в тон целостного образа женщины, их не снимали на протяжении всего вечера. Дамы часто носили головной убор и украшения на шее. Также женщины не могли прийти на бал без веера. Во время танца дамы держали веер в левой руке, которая лежала на плече партнера.

6. Приглашение на танец

Чтобы пригласить даму сердца на танец, кавалер подходил к ней, кланялся и вежливо предлагал танцевать с ним. Иногда мужчины просто молчаливо подавали правую руку. Дама, принимая приглашение, подавала кавалеру левую руку.

Благородный мужчина не показывал своего разочарования, если получил отказ. Он должен соблюдать правила приличия и выходить из неудобного положения с юмором.

7. Общение на балу

Гостям не разрешалось открыто демонстрировать собственные эмоции. Считалось неприличным показывать злость и недовольство. На балу нужно было улыбаться и поддерживать светскую беседу. Женщинам не следовало открыто демонстрировать ревность, грусть, гнев, а также громко смеяться.

8. Место для бала

Балы в 19 веке проводили в огромных и красивых залах, окруженных с нескольких сторон колоннами. Зал украшали множеством восковых свечей, чтобы создать романтическую атмосферу. В центре большого зала гости непрерывно танцевали. В специальных местах приглашенные обедали и развлекались — играли в карты, сплетничали и уединялись.

9. Особенность бала-маскарада

В определенный исторический период невероятную популярность получили балы-маскарады. Все присутствующие одевались в красивые костюмы и прикрывали лицо необычными масками. По поверью, именно маска служила посредником между параллельными мирами. На маскарадах гости забывали о правилах этикета настоящих балов. Они вели себя раскованнее и искренне проявляли собственные эмоции.

10. Стоимость одного бала

Роскошный бал стоил очень дорого. Например, одни из самых дорогих балов стоили около 200 000 рублей, когда пуд зерна — 12 копеек. Конечно, стоимость балов у украинских дворян была меньше, однако они любили гулять на широкую ногу.

Актриса сериала «Крепостная» Алина Коваленко рассказала, что самый тяжелый день она пережила во время съемок бала. Сцену снимали в большом помещении, которое не проветривалось. Актеры танцевали по несколько раз одно и то же. И главное — съемки проходили ночью. Алина Коваленко в костюмированной драме перевоплотится в звезду киевского общества и настоящую любительницу роскошных балов —- Ольгу Родзевич.

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