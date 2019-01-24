Оригинальные поздравления с Днем Татьяны
25 января – Татьянин день! Поздравьте своих подруг, коллег и родных с днем ангела с помощью оригинальных стихов. Подарите улыбку всем знакомым Татьянам!
Поздравления в стихах
***
Итак, она звалась Татьяна…
И сколько граней в ней одной:
Студенческий азарт и пламя,
И Пушкинской поэмы зной.
Да, наша Таня «горько плачет»,
Но только в детском том стишке.
Счастливый путь судьбой назначен –
Идет по жизни налегке!
***
Таня, Танечка, Танюша,
Разреши тебя поздравить!
Пусть не будет в жизни скучно,
Пусть невзгоды не пугают!
Пусть уютно будет в доме,
Счастье сердце согревает,
Пусть тебе твоя Святая
Жить и верить помогает!
***
Татьянин день — красивый праздник,
Я поздравляю всех Татьян!
Пусть будет дом ваш полон счастьем,
Здоровой будет пусть семья,
А тем, кто только подрастает,
Кого Татьяной нарекли,
Успехов, радости желаю,
И в будущем большой любви!
Татьянин день — красивый праздник,
Он полон радости, добра!
Пусть будут помыслы прекрасны,
Дух — крепок и душа светла!
Больше по теме: Отдых в Карпатах зимой 2019: обзор самых популярных мест
***
Желтых и теплых Танечке дней —
Зим — покороче, а лет — подлинней.
Солнышко дарит всегда пусть тепло,
А в дом прибывают любовь и добро.
***
В Татьянин день тебя я поздравляю,
Везенья, денег, радости желаю.
Здоровья, шарма, больше доброты,
Быть чистым воплощеньем красоты.
Быть искренней, прекрасной и надежной,
Чтоб огорченье стало невозможным.
Желаю счастья, ведь его достойна ты.
Пусть сбудутся заветные мечты!
***
Если на дворе январь,
Снег лежит, морозы,
Смотришь ты на календарь –
25, похоже…
Что за день сегодня, а?
Почему веселье?
Именины всех Татьян!
Праздник всех студентов!
***
Татьяна, как ты хороша,
Неугомонная душа!
В решениях ты всегда упорна,
Всегда права и непреклонна!
Мы с именинами Тебя
Сегодня вместе поздравляем!
Всегда блистать, гореть, сиять!
Тебе мы каждый день желаем!
***
Коллега Таня! С днём Татьяны
Хотим поздравить и сказать:
Свою работу идеально
Умеет Таня выполнять,
Она умеет чутко слушать,
Любой вопрос легко решить.
Тебя с днём ангела, Танюша,
Спешим поздравить от души!
***
Татьяна, милая Татьяна!
Смотри на жизнь ты веселей.
Будь от любви сегодня пьяной
Среди знакомых и друзей.
Пусть радостью глаза искрятся,
Пусть сердце от любви поет!
Пусть все студенты веселятся,
И жизнь без трудностей пойдет.
***
Моей подруге дорогой
В Татьянин день добра желаю,
Пускай живет в душе покой,
А в сердце – ощущенье рая.
Пускай сбываются мечты,
И только лучшее случится,
Тебе желаю красоты,
В любви прекрасной раствориться!
***
Желаю в День Татьяны стать мудрее,
Пускай забота близких душу греет,
И в жизни наслаждаться каждым часом,
Пусть станет в мире больше ярких красок!
Поздравляем всех Татьян с праздником!