28 января стартует новый сезон самого мистического проекта телеканала СТБ «Следствие ведут экстрасенсы». Поклонникам программы осталось ждать совсем недолго! Уже этой зимой зрители увидят эксклюзивные выпуски, которые объединяет тема всемогущей любви.

В новых выпусках программы экстрасенсы будут разбираться в сложных мистических историях о невероятной любви и раскроют тайну смерти самой принцессы Дианы. В новом сезоне зрителей ожидают мистические загадки, тайны и любовная магия. Даже сами экстрасенсы будут шокированы историями, от которых кровь стынет в жилах.

Экспертами программы «Следствие ведут экстрасенсы» станут победители «Битвы экстрасенсов» и фавориты прошлых сезонов: Алена Курилова, Хаял Алекперов, Анна Гальерс, Жанна Шулакова, Ярослава Федорова, Лариса Гуцану, Рубина Цыбульская, Яна Пасынкова и Ольга Калинова. Эксперты объединят все свои силы, чтобы помочь людям.

Не пропустите самую мистическую премьеру – захватывающие выпуски программы «Следствие ведут экстрасенсы» – уже 28 января в 19:00 на СТБ!

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