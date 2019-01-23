Зима в самом разгаре. Но большинство праздников уже закончились и от кричащих блесток на ногтях хочется перейти к чему-то более спокойному. Что же в тренде в маникюре зимой 2019 года — читайте в материале.

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Цвет 2019 года

В 2019 году самым популярным оттенком признали «живой коралловый». На тенденциях в маникюре это также отразится. Смело красьте ногти в такой цвет, ведь он одновременно придает свежести рукам и выглядит невызывающе.

Маникюр сезона зима-2019: объемные кристаллы

Тенденция на кристаллы в маникюре продолжается с прошлого года. Теперь вы можете декорировать буквально каждый из ногтей разными элементами и это не будет смотреться чересчур. Особенно если вы любите ночные развлечения, ведь в свете софитов кристаллы будут особенно выигрышно смотреться.

Маникюр сезона зима-2019: втирки

Зимой, когда в воздухе еще царит атмосфера праздника, особенно полюбились всем модницам втирки. Они придают ногтям ненавязчивого сияния, а также открывают огромное поле для экспериментов. И впрочем, почему бы не продлить себе праздник еще немного?

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Маникюр сезона зима-2019: кофейный

И хотя коричневый не совсем зимний цвет, но в этом году он стал мегапопулярным как в одежде, так и в маникюре. Такой цвет подойдет и на каждый день, если у вас есть офисный дресс-код, и на свидание за чашечкой кофе. Выбирайте наиболее понравившийся вам оттенок кофейного и не забудьте показать его своему мастеру.

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