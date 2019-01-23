Масштабный украинский сериал «Крепостная» непременно поразит зрителей уже этой весной на телеканале СТБ. Талантливый художник по костюмам Дмитрий Курята разрабатывал и шил образы для костюмированной драмы. Мужчина рассказал, где искал вдохновение для создания шикарных платьев и даже нижнего белья. Подробности — в материале!

Фото: Instagram

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Дмитрий, где вы черпали вдохновение для создания образов персонажей в сериале «Крепостная»?

Источником вдохновения стал сценарий, в котором подробно описаны все образы персонажей. Читая его, я понимал героев сериала, их мысли и поступки. В соответствии с характером персонажа я подбирал только те вещи, которые ему присущи. Я старался отразить внутренний мир героя через его внешний вид.

Трудно было создавать костюмы 19 века?

«Крепостная» — это художественный сериал, поэтому режиссеры дали полную свободу для креатива. Я заново изучал быт викторианской эпохи. Узнал, в чем ходила барышня дома, в чем выходила гулять и даже на охоту. Каждую деталь мы должны были исследовать, чтобы окунуться в позапрошлую эпоху.

Какие сложности возникали при пошиве нарядов?

И режиссеры, и художники-постановщик столкнулись с главной проблемой — размер кринолина у барышень. Кринолин — это куполообразная широкая нижняя юбка, которую надевали с целью придать пышности платью. В середине 19 века кринолин был очень большой. Поэтому актрисам было трудно двигаться в кадре и даже проходить в дверные проемы. Однако мы решили упростить размер кринолина и сделать его меньше. Кстати, я читал научные исследования, чтобы узнать всю остроту моды. Также карикатуры помогли понять, что люди высмеивали в то время. И именно кринолин общество считало неуместным и постоянно смеялось с барышень, которые спотыкались в пышных платьях.

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Сколько платьев всего было сшито для фильма?

Статистику я не подводил, поэтому сказать точно не смогу. Однако на одно женское платье шло от 14 до 18 метров ткани. Прежде чем взяться за пошив, я исследовал эпоху и быт того времени. Изучал персонажей и делал специальные коллажи с нарядами. Разработал конкретный эскиз для одного персонажа и объяснял актерам, в каких случаях героиня может надеть то или иное платье. Позже мы находили материал и брались за пошив. Одно платье создавалось в течение недели-полуторы. Определенные образы шили с примерками, а некоторые — без. Платья для главной героини мы создавали без примерок, ведь она не могла приехать из Голливуда.

С платьями все понятно. Шили ли вы нижнее белье?

Конечно! Интересно, что только служанки одевали барышень. А нижнее белье 19 века отличалась от современного, его практически не было. Поэтому мы полностью придумывали его для костюмированной драмы «Крепостная». Могу сказать, зрители обязательно узнают, что происходило в спальнях и будуарах барышень.

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Фото: Instagram

Актрисам, пожалуй, трудно было сниматься все время в корсетах. Никто не жаловался?

Наоборот! Как только девушки надевали корсеты, просили покрепче затягивать их. Однако в конце съемочного дня почти все хотели ослабить корсеты. Какое бы спортивное тело ни было, все равно очень трудно ходить в одежде, что мешает нормально дышать. Представьте себе, героиням «Крепостной» затягивали талию тугим корсетом, надевали кринолин весом в три килограмма и поверх него юбку, которая весила почти шесть килограммов. Итак, почти десять килограммов весило всего одно платье, не считая зимнюю одежду и головной убор.

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Фото: Instagram

Всем ли актерам понравились их образы?

Со всеми актерами невероятно понравилось работать. Все с уважением относились к моей работе. Конечно, я показывал их одежду, предлагал различные варианты. У мужчин возникало меньше вопросов, у женщин — больше. Именно наряд помогал актрисам почувствовать образ полностью. Например, Ольга Сумская просила всегда появляться в кадре в перчатках и митенках. Аксессуары я подбирал по несколько вариантов, чтобы все девушки могли выбрать то, что им пришлось по душе. Мы искали бижутерию на антикварных рынках, чтобы она соответствовала стилю викторианской эпохи.

Трудно было найти аутентичные вещи?

Очень трудно! Одежды из Черниговской губернии почти не осталось. Поэтому мы искали коллекционеров украинского колорита. Команда подбирала вещи, которые хотя бы были похожи на стиль позапрошлого века. Также мы узнавали, где люди ткут одежду из конопли собственноручно. Мы покупали такие полотна и уже из них шили рубашки для героев.

Какое платье стало вашим любимым?

Это свадебное платье Кати Вербицкой для проморолика, над которым я работал несколько недель. Длина шлейфа этого платья — пять метров. В 19 веке не шили таких шлейфов вообще. Однако мы решили сделать исключение, чтобы поразить всех.

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