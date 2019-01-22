Участники Нацотбора на Евровидение-2019 — группа YUKO — рассказали сайту STB.UA, почему решили принять участие в конкурсе, волнуются ли музыканты перед шоу и что их выделяет среди других конкурсантов. Читайте далее в материале.

YUKO – это украинская группа, сочетающая в своем творчестве фольклор и современные мотивы. Ребята считают, что их музыка сможет покорить европейских слушателей, поэтому решили попробовать свои силы на международном песенном конкурсе в Тель-Авиве.

«Участие в Национальном отборе на Евровидение-2019 — это часть нашего плана по выходу на большую мировую аудиторию», – рассказал солист группы YUKO.

Ребята признаются, что совсем не переживают по поводу жеребьевки. Для них главное — на сцене Нацотбора оставаться собой:

«Для нас жеребьевка не представляет предмета для волнения и переживаний. Наша главная задача — быть собой и хорошо выступить вне зависимости от итогов жеребьевки, порядка и состава артистов».

Артисты говорят, что могут похвастаться энергетикой живых выступлений. Именно это они считают одной из главных своих изюминок:

«Один из наших главных козырей — энергетика живых выступлений. Наши преданные фаны это знают, а телеаудитория — еще нет. Этим ее и будем удивлять. А насчет номера мы можем сейчас сказать только одно: на Нацотборе мы не будем из себя ничего строить, а покажем себя такими, какие мы есть».

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