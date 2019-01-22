Недорогое вино в Украине обычно вызывает сомнение у покупателей. Но мы с этим мнением не согласны и представляем вашему вниманию подборку от редакции cайта STB.UA недорогих украинских вин, которые не уступают итальянским или французским напиткам. Читайте подробнее.

Многие до сих пор считают, что настоящего ценителя украинские вина не впечатлят или даже разочаруют. Да и на полках супермаркетов в основном стоят сладкие и крепленые вина, на которых долгие годы были сосредоточены виноделы. Сегодня же ситуация начала меняться — к производству привлекаются иностранные специалисты, виноделы опытным путем проверяют, какие сорта лучше подойдут под местную почву. А виноградники, которые высадили несколько лет назад, окрепли и готовы давать плоды. Уже сейчас в магазинах можно найти действительно качественные украинские вина по доступной цене.

Cotnar Gorobchiki — Rose

Безусловный хит уже не первого лета – линейка Закарпатской винодельни Cotnar — Gorobchiki. А в особенности — сухое Rose, ставшее неотъемлемой частью летних вечеринок. Свежее, ягодное вино уже не первый год победитель слепых дегустаций. Технология производства отличается от классического изготовления розового вина (смешение белого и красного). Чтобы добиться насыщенного рубинового тона, тут используется размятый виноград — мезга. Его оставляют на 1,5 часа, чтобы красящий пигмент растворился в соке и придал вину характерный окрас.

Цена — 70 грн.

Чизай — Черсеги

Не так давно винодельня Чизай выпустила новый достойный ряд вин — Кошерные. Безусловно, звезда линейки — белое сухое вино Черсега. Делают его из уникального для Украины сорта винограда — Черсеги Фюсереш, и вы вряд ли найдете в нашей стране еще одно вино из этого сорта. Он характерен для Венгрии, а именно на границе с ней и выращиваются виноградники для производства. Вкус сложный, пряно-фруктовый, с легкой горчинкой, улавливаются тона абрикоса и вишни. После первого глотка чувствуются пряности, которые тут же сменяются тоном меда с ощутимой кислинкой.

Цена — 93 грн.

Koblevo — Kaberne Reserved

Линейка Koblevo reserve wine разработана украинскими виноделами под чутким руководством и непосредственным участием итальянских специалистов. Виноград для этой линейки был высажен 10 лет назад в специальном терруаре. В прошлом году Kaberne Reserved по достоинству оценили сомелье на профессиональных дегустациях. Во вкусе вина — лесные ягоды и пикантные пряные нотки. Оно отлично сочетается с мясными блюдами.

Цена — до 90 грн.

Винодельческое хозяйство Князя П. Н. Трубецкаго — Князь Трубецкой, выдержанное

Этот напиток точно оценят настоящие ценители сухих вин. Мерло в сочетании с каберне-совиньоном отлично смягчает вино. В итоге — сложный аромат и мягкий, но глубокий вкус — обволакивающий с терпким и длительным послевкусием. Легко ощущается аромат ягод, чернослива, пряностей и кофе. В прошлом году именно «Князь Трубецкой, выдержанное» заняло первое место на Kyiv Food and Wine Festival среди красных вин.

Цена — 160 грн.

Вина Гулиевых — Траминер Select

Если вы только начинаете свой путь ценителя вина, рекомендуем начать с сорта траминер — самого сладкого из сухих вин. Вы оцените его понятный, откровенный вкус и цветочные ароматы. Отлично подходит для летних вечеров и посиделок с друзьями после жаркого дня. Вино ненавязчивое, но при этом ароматное и узнаваемое.

Цена — до 100 грн.

Shabo Classic — Rose

Забудьте все, что вы помните о винах Shabo, сейчас они делают одни из лучших украинских вин. Последние годы на винодельне полностью обновили и переоборудовали производство. Их розовое вино создано из отборного винограда сортов Пино-Нуар и Каберне-Совиньон. В его аромате преобладают оттенки клубники и малины, а вкус освежающий, с ягодно-фруктовыми тонами и долгим послевкусием. То, что нужно для летнего вечера.

Цена — 80 грн.

Колонист — Одесское черное

Прежде всего хочется сказать, что Одесское черное — это украинский сорт винограда, и вы вряд ли найдете его где-то еще. Выведен он из сортов Аликант буше и Каберне-Совиньон. Его точно оценят любители глубокого, сочного вкуса и горчинки. С каждым глотком чувствуется аромат чернослива, шелковицы и дымные нотки. Вино отлично подойдет для холодного вечера и согреет своим насыщенным, теплым вкусом.

Цена — до 180 грн.

Grande Vallee — Пино Менье Розе

Винодельня — совсем новая на украинском рынке, она открылась всего пару лет назад, но их вина уже успели оценить специалисты. Пино Менье — очень редкий сорт винограда, в основном используется в производстве игристых вин во Франции. Сразу же хочется отметить приятный нежно-розовый чистый цвет Пино Менье Розе. Вкус освежающий и гармоничный, с нотами красных ягод и сливок. Идеально дополнит блюда из рыбы, мягкие сыры либо десерты.

Цена — 120 грн.

Французский бульвар — Брют

Отлично передает атмосферу и особенный, изысканный стиль шампанского. Его изготавливают из винограда сорта Совиньон, который выдерживается не менее года и купажируется с молодыми винами сортов Алиготе, Ркацители и Фетяска. Яркий цветочно-персиковый аромат не выветривается из бокала, пока вы наслаждаетесь напитком, а каждый глоток сопровождает долгое фруктовое послевкусие. Пожалуй, лучший выбор, если хочется получить хорошее игристое за небольшие деньги.

Цена — до 165 грн

Богдан Павлий — Ркацители розе

Отличный представитель так называемых «гаражных» виноделен, которые сейчас активно развиваются в Украине. На таких производствах не готовят «домашнее» вино по рецепту из ягод и сахара, а лишь по технологиям, с использованием специального оборудования, но в небольшом объеме. Поэтому, чтобы приобрести вино, его нужно заказать конкретно у производителя либо найти на винном фестивале. Розовое Ркацители, которое производит Богдан Павлий из Львова, уже не раз достойно оценили и специалисты, и любители вина. Безусловно, понравится любителям белого вина — оно легкое с тонким оттенком цветочного меда.

Цена — 180 грн



В материале использованы фотографии с сайтов: dzvinko.com.ua, chizay.com, gulievwine.com, winestyle.ru, viva.ua, kolonist.com.ua, imgrum.org, fozzyshop.com.ua, winedummy.com.ua .

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