Braii: топ-5 лучших песен украинской группы
21.01.2019
Участники группы Braii считают, что из всех конкурсантов Нацотбора на Евровидение-2019 их выделяет музыкальный стиль. Это альтернативная музыка. Она понятная и доступная, ведь в основе всего лежит песня, которую хочется напеть. Давайте же послушаем топ-5 лучших композиций украинской группы!
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Braii – «Complicated»
Braii – «On The Bottom»
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Braii – «Maybe»
Braii – «City of Nothing»
Braii – «Stranger»
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