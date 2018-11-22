В 26 выпуске «МастерШеф»-2018 снова стало на одного участника меньше. Кто-то не смог продолжить борьбу за титул лучшего повара-аматора и поехал домой. Кто ушел из «МастерШеф»-8 – читайте в материале.

В 26 выпуске проект покинул Алексей Бжицкий.

Когда Алексею сказали, что он покидает «МастерШеф»-8, многие участники расстроились. Ведь этот парень всегда всех поддерживал, был спокойным даже в самых критичных ситуациях и вообще ни с кем не ссорился.

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Алексей ушел достойно, поблагодарив судей и пожелав удачи своим коллегам. По словам участников, он чуть ли не единственный, кто остался самим собой от начала до конца проекта. Конечно, Алексею не хватило совсем немного до желанного титула лучшего повара-аматора, но для своих родных, особенно для маленькой дочери, он ушел победителем!

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