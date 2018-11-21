21 ноября ежегодно отмечается Всемирный день телевидения. В 1996 году этот праздник учредила ООН, чтобы привлечь внимание к роли телевидения как мощного инструмента для продвижения идей мира, безопасности, развития и культурного обмена. Ниже 12 интересных фактов о телевидении, которые мало кто знает.

CNN

Этот американский канал стал первым, по которому круглосуточно начали вещать новости. Аудитория СNN насчитывает более миллиарда зрителей по всему миру.

Первая реклама на ТВ

1 июля 1941 года по американскому ТВ был показал первый платный рекламный ролик. Заказчику – часовой фирме Bulova Watch Company – эта реклама обошлась в 9 долларов (включая создание самого ролика).



Мыльные оперы

Первые «мыльные оперы» появились в 1930-х годах на американском радио. Свое название они получили благодаря спонсорам – компаниям, производящим моющие средства. Позже название «мыльные оперы» перекочевало и на ТВ.

«Путеводный свет»

Именно этот американски сериал (а не «Санта-Барбара») является самым длинным в истории. Его 12762 серии начиная с 1952 года смотрели несколько поколений телезрителей.

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Дети и ТВ

Пионер электронного телевидения Фило Тейлор Фарнсуорт запрещал детям смотреть ТВ: «Там нет ничего такого, что следовало бы увидеть».

Скрытая реклама

В Норвегии запрещено использовать продакт-плейсмент (неявную реклама, в которой герои фильмов и ТВ-передач пользуются продуктами, имеющими реальные коммерческие аналоги).

Образовательное ТВ

С тех пор как стали популярными телесериалы о работе полиции, преступники научились лучше заметать следы своих преступлений. В криминалистике это называют «эффект CSI».

Смерть в прямом эфире

В 1974 году телеведущая Кристин Чаббак объявила во время прямой трансляции, что в соответствии с политикой «Канала 40», которая подразумевает как можно больше крови и кишок в прямом эфире, телезрителям впервые будет продемонстрировано самоубийство. Затем она вытащила пистолет и убила себя, выстрелив в голову.

ВВС

В Великобритании люди, у которых есть телевизор, должны платить телевизионный налог в размере $ 230 в поддержку ВВС.

Жизнь и ТВ

В среднем каждый человек тратит 15 лет жизни на просмотр ТВ.

Самый дорогой телевизор в мире можно приобрести за 2,250,000 долларов

Корпус этого телевизора изготовлен из 28 килограмм 18-каратного розового золота, а поверхность инкрустирована 72-мя бриллиантами.

А самая дорогая реклама обошлась для бренда Chanel — 33 млн долларов

В этой рекламе снялась сама Николь Кидман. За роль в двухминутном ролике она получила 3 млн долларов.

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