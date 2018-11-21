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Телеканал СТБ / День Святого Михаила: что можно и нельзя делать

День Святого Михаила: что можно и нельзя делать

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21 ноября православные отмечают день Святого архистратига Михаила 2018. Это один из основных праздников, прославляющих ангелов – Небесных Сил бесплотных, сотворенных Богом до человека и обычно недоступных земному зрению. Сегодня мы расскажем об истории возникновения торжества и о том, чего нельзя делать в день Святого Михаила, а также поделимся, на какие приметы и традиции стоит обратить особое внимание.

День святого Михаила 201 - фото

День Святого Михаила – история праздника

Архистратиг Михаил, преданный и верный слуга Бога, с древних времен снискал репутацию ярого поборника веры, борца против лжи и несправедливости, покровителя воинов и защитника угнетенных. С иврита имя святого буквально переводится «Кто как Бог», а «архистратиг» указывает на то, что Михаил – главный среди воинов. Поскольку именно он помог душам Авраама и Богородицы попасть на небо, святого также принято считать судьей, который взвешивает души грешников, справедливо оценивает их деяния и молится Господу об их прощении.

день святого михаила обычаи и традиции - фото

Дата празднования (8 ноября по старому стилю) была обозначена еще в IV в. на Соборе в городе Лаодикии. Этот день считался веселым и светлым, отмечался с шумными гуляниями, а во многих славянских традициях связывался с приходом зимы. По новому стилю день Святого Михаила отмечают 21 ноября. Интересно, что приметы и обычаи, укоренившиеся в истории праздника, актуальны для православных и до сих пор.

Обычаи и традиции в день Святого Михаила

День Святого Михаила 2017: что можно и нельзя делать - фото

В этот замечательный праздник в церквях звонят колокола, призывая верующих на Божественную литургию, посвященную архистратигу Михаилу. Святого принято просить об исцелении тяжелых больных, о душах усопших и о своей грешной душе.

Считается, что 21 ноября – последний день осени, когда можно сочетаться браком. Уже после него православным следует готовиться к Рождественскому посту.

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Достаточно забавная традиция связана с задабриванием дворового – главного помощника домового. Наши предки отыскивали в курятнике самого хилого петушка и отрубали ему голову. Сегодня этот обычай можно обыграть по-другому: достаточно поставить на праздничный стол несколько основных блюд из курятины. При этом застолье может быть действительно шумным. Издавна хозяева старались пригласить в Михайлов день побольше гостей, а торжественные посиделки могли затянуться даже на неделю.

Если верить приметам дня Святого Михаила, иней с утра сулит снежную зиму, туман – оттепель. Рассвет, наставший непривычно рано, указывает на то, что будет стужа. Безоблачная погода предвещает приближение трескучих морозов. Присмотритесь и к деревьям: если желудей и шишек практически нет, ждите мягкой зимы.

Что нельзя делать в день Святого Михаила и что можно

День Святого Михаила 2017: что можно и нельзя делать - фото

  • В деревнях в Михайлов день нельзя пользоваться топором, резать что-либо или ткать. Считается, это может обидеть святого.
  • Кроме того, в праздник вообще не рекомендуется браться за тяжелую работу. Однако исключение возможно в том случае, когда человек вынужден работать не по своей воле или тяжкий труд необходим для благого дела.
  • А вот действовать в интересах собственной выгоды в день Святого Михаила категорически запрещено. Православные уверены, что за это архистратиг обязательно накажет провинившегося.
  • Также в этот светлый день стоит протянуть руку нуждающемуся. Пусть праздник станет для вас поводом задуматься о том, кому может пригодиться ваша забота, кто оценит поддержку и добрые слова.

Не забывайте, как важно в Михайлов день посетить церковь. Нужно поставить свечку и отслужить молебен.

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