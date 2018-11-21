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Телеканал СТБ / День Достоинства и Свободы в Украине: мероприятия и история праздника

День Достоинства и Свободы в Украине: мероприятия и история праздника

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Сегодня, 21 ноября, Украина отмечает День Достоинства и Свободы, объединивший два судьбоносных события в истории нашей страны — Оранжевую революцию 2004 года и Революцию достоинства 2013 года. Цель праздника — не только почтить патриотизм и мужество украинцев, которые не побоялись встать на защиту демократии, но и рассказать последующим поколениям о том, как люди боролись за свои права и национальную гордость.

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Источник: static.nahnews.org

Источник: static.nahnews.org

Оранжевая революция в Украине

22 ноября 2004 — начало Оранжевой революции в Украине. Она началась после объявления Центральной избирательной комиссией фальсифицированных результатов второго тура президентских выборов. Люди вышли на Майдан и добились пересмотра результатов и назначения повторных выборов. Спустя год действующий на то время президент Украины Виктор Ющенко учредил праздник – День свободы.

Революция достоинства 2013 года

В ноябре 2013 года украинцы снова вышли на Майдан. Их возмущение вызвало то, что  тогдашний президент Виктор Янукович не подписал соглашение об ассоциации Украины с ЕС.

С «зонтами и чаем» 21 ноября на площади Независимости собрались первые участники митинга, а уже 24 ноября их стало более 100 тысяч человек. Протесты прошли во многих городах Украины. Люди были категорично недовольны таким решением президента.

Ночь на 30 ноября стала поворотной и для украинского народа, и для тогдашнего руководства страны, которое для разгона Майдана решило применить силу. В ту ночь протесты из проевропейских превратились в антиправительственные.

18–20 февраля произошли кровавые столкновения в центре Киева, подожжен Дом профсоюзов и убиты евромайдановцы, которые стали Героями Небесной сотни.

Ослабленная кровавыми событиями Украина была «добита» аннексией Крыма Россией, впоследствии вторгшейся на Донбасс. Военный конфликт на востоке страны продолжается и по сей день.

Источник: ukrainecry.com

Источник: ukrainecry.com

День Достоинства и Свободы в 2018 году

В 2018 году День Достоинства и Свободы отмечается в пятый раз. Ежегодно по случаю праздника проходят торжественные культурно-развлекательные и мемориальные мероприятия.

  • Сегодня в 10:00 на аллее Героев Небесной сотни будет торжественное возложение цветов и поминальный молебен.
  • В 14:00 в отреставрированном Доме Профсоюзов откроется выставка «Назустріч свободі».
  • Концерт и выставка участника Евромайдана Александра Тимошенко пройдет с 14:00 до 17:00 в колонном зале КГГА. Также тут будут представлены фотоработы, посвященные женам и матерям погибших в АТО воинов.
  • В 17:30 в концертном зале Украинского дома состоится концерт «Шлях гідності». Организаторами выступили Музей Революции Достоинства и Украинский институт национальной памяти. В концерте будут принимать участие эстрадно-симфонический оркестр Украины, солисты Национальной оперы, хоровая капелла «Думка».
  • С 17:00 до 20:00 общественное движение «Українська Патріотична Альтернатива» будет проводить массовую акцию на Майдане Независимости приуроченную к празднику.

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