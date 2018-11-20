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Всемирный день ребенка: история праздника и поздравления

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Ежегодно 20 ноября отмечается Всемирный день ребенка, провозглашенный Генеральной Ассамблеей ООН еще в 1954 году. Этот светлый праздник прежде всего создан для привлечения внимания общественности к актуальным проблемам детей, ведь они – самый незащищенный и уязвимый слой населения. Сегодня во всем мире зачастую нарушаются права детей, ущемляются их интересы и даже наносится урон здоровью, поэтому в День ребенка проводятся благотворительные мероприятия, направленные на помощь нуждающимся. 

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Праздник Всемирного дня ребенка начинает свою историю с 50-х годов, когда Генассамблея ООН порекомендовала всем странам ввести этот день в список праздничных. Каждому государству было предложено выбрать ту дату, которая является максимально подходящей для этой цели, указывая в официальных данных ООН информацию о праздновании Всемирного дня ребенка 20 ноября. Стоит отметить, что в 1959 году именно в этот день была принята «Декларация прав ребенка», а после — в 1989 — «Конвенция прав ребенка».

Ежегодно в этот день ряд стран проводит большое количество благотворительных акций и мероприятий,  которые направлены на  повышение уровня благополучия детей, защиты их прав, осознанности населения касательно существующих проблем.

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Помните, что главное для каждого малыша – внимание, забота и любовь. Каждый из нас может осчастливить кроху, подарив частичку своего тепла, особенно тем, кто в этом нуждается больше всего!

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Поздравления ко Всемирному дню ребенка в стихах:

Особенный сегодня праздник –
Сегодня думаем о тех,
Кто в доброте, в защите нашей
Нуждается сильнее всех.

Ведь истинное чудо – дети –
Самой природой нам дано!
Пускай счастливей всех на свете
Растут они, как суждено!

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Пусть дети радостными будут
И не печалятся нисколько,
Пускай про беды позабудут,
Пусть им ничуть не будет горько!

Пусть никогда они не плачут,
Смеются весело и звонко,
Ведь не должно же быть иначе!
Вас поздравляю с Днем ребенка!

Во Всемирный день ребенка пожелания добра,
Никогда пусть не смолкают звонких деток голоса.
Будут пусть они здоровы, радостны и веселы,
И улыбки их сияют, словно солнышко весны.

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Всемирный день ребенка
Встречаем всей планетой,
Счастливы пусть будут
На Земле все дети.

Живут пусть окруженные
Любовью и добром,
Веселым шумом, гамом
Наполнят каждый дом.

Под мирным, чистым небом
Растут пусть наши дети
И, словно детский мячик,
Кружится планета.
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Со Всемирным днем ребенка
Я поздравлю целый мир,
И братишек, и сестренок,
И тихоней, и задир,
И младенцев, и подростков,
И конечно, пап и мам!
Для детей он и для взрослых,
Этот праздник нужен нам,
Для того, чтоб вспомнить юность,
Прелесть детства ощутить,
И к детишкам чуть добрее,
Чуть поласковее быть!

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