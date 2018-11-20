Телеканал СТБ приступил к съемкам нового проекта – кулинарного тревела с элементами реалити «Страва честі». Его ведущим стал успешный украинский шеф-повар Юрий Ковриженко. Съемки стартовали в августе, а премьера состоится в 2019 году. Читайте подробнее.

Больше по теме: Полноценный полезный ужин за 15 минут

Телеканал СТБ приступил к съемкам нового проекта – кулинарного тревела с элементами реалити «Страва честі». Его ведущим стал успешный украинский шеф-повар Юрий Ковриженко. Съемки стартовали в августе, а премьера состоится в 2019 году. Всего запланировано 24 выпуска.

«Страва честі» – собственная разработка телеканала СТБ. Созданием кулинарного шоу занимается Творческое объединение Андрея Оленича, которое воплотило в жизнь любимые телезрителями проекты «Все буде добре», «Все буде смачно» и «Топ-модель по-украински».

Ведущий – шеф-повар Юрий Ковриженко – отправляется в путешествие по самым колоритным уголкам Украины в поисках уникальных рецептов, семейных секретов украинских хозяек, передающихся из поколения в поколение, и необычных ингредиентов для блюд, присущих тому или иному региону. Каждый выпуск – новая точка на кулинарной карте страны, новый продукт и героиня. Чтобы местные хозяюшки поделились своими кулинарными секретами и личной историей, ведущему придется заслужить их доверие, задействовав не только профессиональные, но и мужские качества.

Команда проекта с кухней на колесах пожалует в самые отдаленные города и села Украины, чтобы попробовать традиции нашей страны на вкус. Преодолевать сложные маршруты ведущему поможет верный спутник – автомобиль, которому под силу любые препятствия, – LAND ROVER Discovery.

«Идея родилась у ребят из проекта «Все буде смачно», потом была доделана командой, работавшей ранее над реалити «Хата на тата». На мой взгляд, именно эта коллаборация сделала проект и вкусным, и душевным. Его уникальность в том, что он про нас, про кулинарные традиции наших бабушек, про вещи, которые делают нас украинцами. Это больше, чем кулинарное телешоу. Это огромное этнографическое исследование культуры питания нашего народа. Но не только печи и горшки ждут зрителя, – рассказывает об идее проекта Андрей Оленич. – Каждый вкусный секрет наш шеф Юра Ковриженко прочувствует, применит кулинарную магию и переосмыслит, доработает и отшлифует до уровня блюда международного. Если после нашего проекта в украинских ресторанах станут пропадать салат «Цезарь» и пицца, а все чаще будут появляться ланципупики, значит, наша миссия выполнена! И еще один важный аспект – честность перед зрителем. Если мы готовим из меда лесных пчел – с укусами ходит вся съемочная группа, и вы это тоже увидите».

Руководитель проекта Ирина Багний отмечает, что в каждой программе ведущего ждет некая «справа честі» – миссия, которую он выполняет в знак благодарности хозяйке за заветные кулинарные секреты.

«Ради своих героинь Юра и в лесу ночевал, и на лодке среди озера, и в воду нырял в минусовую температуру. А самое интересное, что каждое путешествие – это реалити для ведущего. Он не представляет, какие приключения ждут его на этот раз. Но самая большая ценность этого проекта в том, что он вызывает чувство гордости за страну и в какой-то мере чувство вины за то, что мы так мало знаем о ней. «Боже, как красиво, где это?», «Это Украина?», «Это у нас такое есть?» – именно такие реакции вызывает видео, которое мы показываем коллегам, родным, друзьям. Я уже молчу про рецепты. Черная галушка – как ее сделали черной? Чернила каракатицы? Вряд ли… Ланципупики – что это? Куриные пупики? Даже если загуглить – вы ничего не найдете об этом. Поэтому командой проекта сейчас проделывается большая работа, чтобы показать зрителю действительно уникальные, удивительные программы, снятые в Украине», – рассказывает Ирина Багний.

Первые съемки кулинарного проекта сумели удивить и ведущего, повара с 10-летним стажем Юрия Ковриженко:

«Я совершенно по-новому открываю для себя страну. Многие из нас выросли на понимании, что Украина – это картошка, свекла, морковь и сало. На самом деле это не так. Продукты, с которыми я знакомлюсь на съемках, в будущем легко могут стать визитной карточкой Украины. Например, вьюны и речные мидии уже стали для меня открытиями. Из них получаются невероятные котлеты! Лично для меня наш проект – это кулинарное путешествие, которое раскрывается благодаря людям, к которым мы едем. Чтобы добыть секреты украинских хозяек, мы отправляемся в самые отдаленные уголки нашей страны. В этом мне очень помогает преданный друг – LAND ROVER Discovery, мы с ним практически сроднились! На период путешествий он заменяет мне дом: в нем всегда комфортно преодолевать длительные поездки, в такой машине не пугает бездорожье, а иногда могу просто отдохнуть или даже переночевать. Очень важно, что не я учу людей в проекте, а они меня. Героини делятся с телезрителями своими секретами, а я, скорее, дополняю их знания ресторанными техниками, чтобы показать, что еще можно приготовить дома из предлагаемых ингредиентов. В нашем фудтраке нет профессиональной техники, только бытовая, чтобы каждая хозяйка, посмотрев программу, смогла приготовить блюдо».

О ВЕДУЩЕМ

Юрий Ковриженко – профессиональный шеф-повар с 10-летним стажем.

Обучался в лучших кулинарных школах Европы, в том числе в Ferrandi (Париж), Ecole Ritz Escoffier (Париж), Basque Culinary Center (Сан-Себастьян) и IFSE (Пьемонт, Турин).

Регулярно представляет Украину на международных конгрессах, среди них: Slow Food Terra Madre 2016 и 2018 в Турине, World Gourmet Smmit 2017 и 2018 в Сингапуре и Chefs World Summit 2017 в Монте-Карло. В 2017 году был награжден Global Chef Awards в Сингапуре за вклад в развитие гастрономии. Также Юрий сотрудничает с Министерством иностранных дел Украины как посол украинской кухни в других странах мира.

Юрий увлекается путешествиями, знакомствами с кухнями разных уголков мира, а также литературой.

Больше по теме: Муссовый торт с ягодами: рецепт полезного десерта

Читайте больше интересных новостей в Viber и Telegram СТБ