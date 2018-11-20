Шоу «Цієї миті рік потому»-2018 доказывает, что мечты сбываются. Звезды телеканала СТБ — Вячеслав Узелков, Валерий Ославский, Вита Евтушина — вдохновились проектом и рассказали о жизненных целях. Сегодня мы поделимся юношеской мечтой феномена украинской эстрады — Олега Винника. О чем мечтал украинский певец? Подробности — в материале!

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Судья «Х-фактор»-9 Олег Винник — топовый украинский певец. Он завоевал сердца многих женщин Украины. В одном из интервью Олег решил вспомнить былое и поделился подробностями своей жизни.

До того, как стал известным, певец поехал на заработки в Германию. Олег работал в германской семье доктора, помощь которого часто требовалась на музыкальных выступлениях.

«Призрак оперы» — мюзикл, который покорил весь мир. В 20 лет Олег Винник мечтал посмотреть его. Казалось, что эта мечта недостижима, но артисту удалось ее исполнить в 1996 году. Однажды доктор из семьи, в которой работал Олег, получил два билета на популярный мюзикл, один из которых достался именно ему. После просмотра эмоции украинского певца зашкаливали и он пообещал себе:

«С этого момента я понял, что должен там работать!».

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Именно в Германии Олег Винник начинает заниматься вокалом и совершенствовать себя как артиста. Он берет участие в швейцарских и немецких постановках, совмещает театр, кино и телепроекты.

В 2011 году Олег Винник возвращается на родину и начинает сольную карьеру. Сегодня его гастроли собирают невероятное количество зрителей, а билеты раскупают в первый же день.

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