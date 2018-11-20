Как выглядеть стильно каждый день? Ответ подскажет актриса, ведущая «Цієї миті рік потому» и очень красивая женщина Даша Трегубова. Мы подготовили серию материалов о моде и красоте. Выглядеть красиво без лишних затрат — реально. Что для этого нужно? Узнайте ответ в материале!
Конечно, любая девушка хочет выглядеть стильно каждый день. Но тренды меняются так резко, что мы просто не успеваем за ними уследить. А иногда вообще не хватает средств на покупку дорогих вещей. Что же делать, чтобы даже на простой прогулке быть сногсшибательной?
Как выглядеть стильно без больших затрат?
- Составьте базовый гардероб.
Не нужно пугаться, ведь базовое — не означает скучное! Для начала пересмотрите в шкафу всю одежду. Выберите ту, с помощью которой всегда можно создавать много стильных образов на каждый день. Это вещи любые по цвету, стилю и фасону, которые всегда будут сочетаться друг с другом.
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Базовые вещи должны составлять основу вашего гардероба только потому, чтобы не возникало часто задаваемого вопроса «что надеть?». Выглядеть стильно без лишних затрат можно в том случае, если грамотно составить список основных вещей в гардеробе. Конечно, образ можно дополнить любимым аксессуаром.
- Покупайте вещи вне сезона.
Внесезонный шопинг — отличная идея для обновления гардероба. Вы не только сможете сэкономить деньги, но и заранее подготовить образы на каждый день.
Например, зимой лучше покупать вещи на теплый период времени: шорты, купальники, футболки и легкие куртки. А летом наоборот — теплые свитера или ботинки на осень. Такая стратегия очень популярна среди молодежи.
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- Дополняйте образ разными аксессуарами, чтобы выглядеть дорого.
Конечно, осень — не самое яркое время года. Серые будни вынуждают следовать определенному дресс-коду — одеваться в темные цвета, носить свитера и теплые сапоги. Но кто сказал, что нельзя дополнить образ красной сумкой, большими серьгами или шляпой?
Выгодной инвестицией станет классическая шляпа или черное кепи. Такие головные уборы идеально сочетаются с любой верхней одеждой. Каждый день быть стильной непросто, но всегда можно подобрать сумку, которая спасет даже самый мрачный образ.
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Поясные сумки — нашумевший тренд, который остается на первой позиции. И неспроста! Это очень удобно, ведь самые нужные вещи — телефон, карточки или расческа — всегда будут легкодоступны.
- Носите узкие джинсы с объемными свитерами.
Осенью узкие джинсы вновь возвращаются. Красиво подобранный низ подчеркнет вашу фигуру — сделает стройнее и выделит бедра. В холодный период рекомендуется носить штаны темных оттенков с высокой талией. Чтобы выглядеть стильно, под такой образ лучше всего подходят объемные свитера грубой вязки.
Такое сочетание демонстрирует в женщине ее стройность, нежность и хрупкость. Свитер-oversize и качественные джинсы непременно сделают ваш образ дорогим без лишних затрат.
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- Сделайте акцент на талии с помощью правильно подобранного низа.
Согласитесь, талия — самая привлекательная часть женского тела. Поэтому ее подчеркивание никогда не будет лишним. Стилисты рекомендуют носить широкие пояса поверх платьев свободного размера, жакетов и даже пальто. С помощью такого трюка можно скорректировать свой силуэт и при этом оставаться стильной каждый день.
- Черные вещи — всегда выглядят очень дорого и стильно.
Наряды в черным цвете будут актуальными и стильными всегда. Темные вещи сочетаются со всеми аксессуарами. В черном пальто, свитере и брюках вы будете выглядеть стильно, дорого.
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Например, классическое черное платье — самый оптимальный вариант на любое мероприятие. Гардероб любой женщины неполный, если в нем нет вещей черного цвета.
- Наносите минимум макияжа и ухаживайте за волосами.
Несомненно, красиво подобранная одежда сделает ваш образ стильным и безупречным. Только неухоженность испортит ваш внешний вид. Поэтому всегда следите за состоянием волос. Красивая прическа — залог красивого образа на каждый день.
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Забудьте о ярких тенях, сегодня в тренде — естественная красота. Многие девушки не могут отказаться от красной помады, черной подводки, тонального крема и хайлайтера. Но ничто так не дешевит образ, как многослойность косметики. Недавно ненакрашенная девушка считалась серой мышкой, которая не умеет следить за собой. Но время и нравы поменялись. Легкий макияж сделает ваш образ красивым и в то же время дорогим.
Известная актриса и ведущая «Цієї миті рік потому» Даша Трегубова знает, как выглядеть дорого каждый день. Чтобы выглядеть стильно и дорого, Даша рекомендует следить за собой:
- Уделять внимание макияжу. Если он присутствует, то должен быть уместным и правильно подобранным. Но днем лучше воздержаться от толстого слоя тонального крема или накладных ресниц.
- Выбирать правильную обувь. Качественная, удобная и красивая обувь — залог отличного настроения и легкой походки у девушек.
- Детали — залог красоты. Ухоженные руки, красивый маникюр, сияющая кожа и здоровые волосы всегда выглядят стильно.
- Любовь к себе сделает вашу жизнь ярче. Изменения во внешности всегда видны, когда горят ваши глаза. А позитивная энергетика — это всегда модно и стильно.