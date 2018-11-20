Один из организаторов Евровидения-2019 в Тель-Авиве заявил о том, что финансирование должно производиться другим путем. И все, что происходит сейчас, – недопустимо. Он считает, что предоставление ссуды наносит урон молодым талантам! Более детально о том, что накипело у организаторов Евровидения-2019, – в материале.

Евровидение-2019 уже на подходе. Через несколько месяцев страны отберут своих претендентов на международный конкурс и многие отправятся в Тель-Авив, чтобы лицезреть напрямую самое масштабное мероприятие года. Вместе с суматохой подготовки выплывают и другие моменты.

Больше по теме: Евровидение-2019: что нужно знать туристу о Тель-Авиве

Сейчас актуален вопрос бюджетной стороны конкурса. Организаторы Евровидения-2019 потребовали прямого финансирования. Эльдад Кобленц, гендиректор израильской корпорации по телерадиовещанию «KAH», заявил, что категорически против варианта предоставления ссуды на проведение конкурса.

Мистер Кобленц добавил, что государство обязано предоставить прямое финансирование Евровидения-2019. Его мнение основано на вполне весомых аргументах. Ведь способ, который предоставлен сейчас, может просто-напросто вогнать в многочисленные долги «КАН». При том, что предприятие выплатит только 12 миллионов евро в качестве задатка, правда с одним условием, что остальную часть оплатит Минфин.

Больше по теме: Евровидение-2019: официально стало известно, кто примет участие в конкурсе

Организатор Евровидения во время разговора с журналистами заявил, что условия, которые выдвинуло государство, наносят существенный урон молодым талантам Израиля. Он считает, что творчество должно не в ссудах грязнуть, а получать инвестиции.

Читайте больше интересных новостей в Viber и Telegram СТБ