На 20-ю годовщину участники «Х-фактор»-8 группа «Нумер 482» презентует новый альбом под названием «ДРУ» (DRU). Читайте подробности.

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20 ноября группа «Нумер 482» официально представит свой новый альбом под названием «ДРУ» (DRU). Альбом символично выходит на 20-ю годовщину основания группы. За это время группа прошла через смену состава, музыкального формата, но главные принципы — драйв, лиричность и юмор в песнях — остались неизменными.

«Нумер 482» — не просто название. Эти цифры не только штрих-код изготовленных в Украине товаров, но и до недавнего времени телефонный код Одессы — города, где была основана группа.

Визитной карточкой альбома является песня «Добрий ранок, Україно!». И это не совпадение, потому что творчество группы неотъемлемо связано с процессами в стране. Позитив, вера в лучшую судьбу, любовь к жизни вдохновили музыкантов на новый слоган группы — «Украина создает музыку — музыка создает Украину».

Трек-лист альбома:

Свобода 482 Добрий ранок, Україно Коли вона поруч Без тебе Faine avto-party Важлива Моя Батьківщина Ти є все Добрий ранок, Україно (rmx sokolov)

Напомним, группу «Нумер 482» основали в 1998 году, и это была первая украиноязычная рок-группа Одессы. За это время коллектив создал множество хитов, среди которых «Важлива», «Трилер», «Коли вона поруч», «Свобода».

Участники шоу «Х-фактор»-8 не останавливаются на достигнутом, подав в этом году заявку на Национальный отбор на Евровидение-2019.

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Смотрите выступление группы «Нумер 482» на кастинге «Х-фактор»-8!

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