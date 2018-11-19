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Телеканал СТБ / Судья «Х-фактор»-9 Олег Винник собрал аншлаг на главной сцене Беларуси

Судья «Х-фактор»-9 Олег Винник собрал аншлаг на главной сцене Беларуси

Телеканал СТБ

Судья «Х-фактор»-9 Олег Винник продолжает собирать аншлаги не только в Украине, но и за ее пределами. Артист покорил главную сцену Беларуси! Читайте подробности.

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Судья «Х-фактор»-9 Олег Винник собрал аншлаг на главной сцене Беларуси

Спустя неделю после двух феерических концертов в киевском Дворце спорта с сольной программой «Ты в курсе» артист покорил главную сцену Беларуси – минский Дворец Республики. Вечер ознаменовался душевной атмосферой. Зрители подпевали строки любимых песен, танцевали, аплодировали стоя и долго не отпускали певца.

«Я всегда с удовольствием возвращаюсь в Беларусь. С самого первого приезда ощущаю здесь уважительное и невероятно теплое отношение к себе. Это очень ценно», — отметил музыкант.

Судья «Х-фактор»-9 Олег Винник собрал аншлаг на главной сцене Беларуси

Билеты на выступление Винника во Дворце Республики раскупили за несколько недель до концерта. Площадка, которую собирает далеко не каждый исполнитель, была абсолютно заполнена.

«Я наслаждался публикой в зале. Белорусы долго присматриваются, оценивают. Поэтому мне очень приятно, что меня полюбили и приняли. Я благодарен Минску за гостеприимство и искренность», — поделился впечатлениями артист.

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Смотрите видео выступления в Минском Дворце Республики прямо сейчас!


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Публикация от Олег Винник (Olegg Vynnyk) (@olegg.vynnyk)

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Отметим, Олег Винник уже не впервые выступает в Беларуси. В частности, минувшим летом певец представил родную страну в рамках Дней культуры Украины в Минске, Гомеле и Александрии, а также на XXVII Международном фестивале искусств «Славянский базар» в Витебске.

Уже в эту субботу, 24 ноября, смотрите первый прямой эфир шоу «Х-фактор»-9 с Олегом Винником. Не пропустите!

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