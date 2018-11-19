Судья «Х-фактор»-9 Олег Винник собрал аншлаг на главной сцене Беларуси

Судья «Х-фактор»-9 Олег Винник продолжает собирать аншлаги не только в Украине, но и за ее пределами. Артист покорил главную сцену Беларуси! Читайте подробности.

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Спустя неделю после двух феерических концертов в киевском Дворце спорта с сольной программой «Ты в курсе» артист покорил главную сцену Беларуси – минский Дворец Республики. Вечер ознаменовался душевной атмосферой. Зрители подпевали строки любимых песен, танцевали, аплодировали стоя и долго не отпускали певца.

«Я всегда с удовольствием возвращаюсь в Беларусь. С самого первого приезда ощущаю здесь уважительное и невероятно теплое отношение к себе. Это очень ценно», — отметил музыкант.

Билеты на выступление Винника во Дворце Республики раскупили за несколько недель до концерта. Площадка, которую собирает далеко не каждый исполнитель, была абсолютно заполнена.

«Я наслаждался публикой в зале. Белорусы долго присматриваются, оценивают. Поэтому мне очень приятно, что меня полюбили и приняли. Я благодарен Минску за гостеприимство и искренность», — поделился впечатлениями артист.

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Смотрите видео выступления в Минском Дворце Республики прямо сейчас!

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Отметим, Олег Винник уже не впервые выступает в Беларуси. В частности, минувшим летом певец представил родную страну в рамках Дней культуры Украины в Минске, Гомеле и Александрии, а также на XXVII Международном фестивале искусств «Славянский базар» в Витебске.

Уже в эту субботу, 24 ноября, смотрите первый прямой эфир шоу «Х-фактор»-9 с Олегом Винником. Не пропустите!

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