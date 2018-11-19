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Телеканал СТБ / С Днем мужчин 2018: поздравления в стихах

С Днем мужчин 2018: поздравления в стихах

Телеканал СТБ

Сегодня, 19 ноября, по всему миру отмечают Международный мужской день. Женщины поздравляют своих вторых половинок, братьев, отцов и друзей. Также во многих странах проходят тематические семинары, лекции и торжественные мероприятия. Как же оригинально поздравить сильную половину человечества сегодня?

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Когда появился Международный мужской день?

Первыми, кто стал отмечать Международный мужской день, были жители островов Карибского моря. Еще в 1999 году местный профессор Джероме Тилуксингх предложил ввести дату 19 ноября как День всех мужчин. Поддержав его инициативу, власти Республики Тринидад и Тобаго сделали такой праздник ежегодным. Спустя время этот день стал международным и теперь отмечается во многих странах Азии, Европы и Америки.

Конечно, главным подарком для каждого мужчины сегодня будет тепло и ласка любимой женщины. Неотъемлемым атрибутом также станет  праздничный стол и приятные пожелания для сильной половины человечества.

Международный мужской день

Социальная позиция Международного мужского дня

На сегодняшний день праздник отмечают в более 60 странах по всему миру. Главная цель Международного мужского дня — привлечение  внимания к гендерной дискриминации мужчин и к проблеме неравенства полов. Создатели праздника хотели обратить внимание людей на здоровье мужчин. Также они подчеркнули позитивное влияние мужчин на воспитание детей.

Мужчина в обществе играет важную роль, ведь он формирует будущее счастье и успех семьи. Так в Международный мужской день не забудьте поздравить самого сильного и любимого человека с праздником. И главное — скажите, что он особенный!

Международный мужской день

Редакция сайта stb.ua поздравляет всех мужчин с этим замечательным праздником и предлагает несколько вариантов оригинальных пожеланий в Международный мужской день.

С Международным днем мужским!
Пускай тебя все уважают,
Семьей своею будь любим.
И ничего пусть не мешает.

***

Успешным и веселым быть,
Ценить мгновенья жизни этой,
Про все заботы позабыть
И верить в добрые приметы!
Всем мужчинам: храбрым, сильным,
Деловым, красивым, стильным,
Искренним, надёжным, верным
И во всех делах примерным —
В этот день, без исключенья,
Посвящаем поздравленья.
Быть любимцами удачи
Пожелаем вам в придачу,
Бодрость духа не терять
И во всём преуспевать!

Международный мужской день

***

В Международный день мужчин
Желаю, чтоб тебе, любимый,
Для грусти не нашлось причин,
И был ты Господом хранимый,

Я благодарна ноябрю
За обретенный этот праздник
И говорю тебе – Люблю!
И счастлива – Ты мой избранник!

***

Сегодня праздник отмечает
Наш драгоценный сильный пол,
Мужчины любят спорт, охоту,
Рыбалку, женщин и футбол,
Желаем им, чтобы все это
Доступно было им всегда,
Пусть будут силы и достаток,
Пусть не болеют никогда!

Международный мужской день

***

Самый нежный, самый страстный,
И беспомощный, и властный,
И желанный, и чужой,
Осторожный и лихой.

Ты расчетливый и щедрый,
Может быть, немножко вредный.
Мой мужчина! Мой герой!
С праздником, мой дорогой!

Международный мужской день

***

Наши милые мужчины
Вы прекрасны и любимы,
Вы достойны похвалы,
Элегантны, удалы.

Вы — защитники, Вы — «Боги»,
Вам подвластны все дороги,
Вы умельцы, работяги,
Супер модные стиляги.

Пусть удача улыбнётся,
В жизни всё легко даётся,
И душевное тепло
С Вами будет заодно!

***

Сегодня день — величественных, сильных,
Сегодня день — наших родных мужчин,
Желаем в жизни Вам купюр обильных,
Не волноваться понапрасну, без причин.

Вы — наша гордость, доблесть и награда,
Желаем, чтобы Вам сопутствовал успех,
И на пути вмиг разрушались все преграды,
Везения, достатка, быть сильнее всех!

Международный мужской день

***

Я так хочу тебя поздравить…
Страниц не хватит для причин.
Коль кто и заслужил награду,
Так самый лучший из мужчин!

Ты самый смелый, сильный, словно
Спартанский воин, не шучу.
Всегда будь крут, наград достоин,
Пускай все будет по плечу!

***

Примите, все мужчины, поздравленье!
Пусть окружает вас повсюду благодать,
Пусть будут все успешными решенья,
Чтоб в жизни никогда не унывать.

Желаю мира, безупречного покоя,
Веселья, бодрости, добра.
Пусть жены радуют своею красотою
И дарят море бесконечного тепла.

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