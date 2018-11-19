Кастинг Нацотбора на Евровидение-2019 открыт, и уже совсем скоро будет выбран лучший исполнитель, который поедет представлять Украину на песенном конкурсе. Все желающие уже могут заполнить анкету участника отбора на Евровидение-2019. Больше информации про кастинг на Нацотбор – в материале.

Только вспомните, скольких звезд Нацотбор на Евровидение вывел на новый уровень. KADNAY, TAYANNA, The Erised, LAUD, VILNA и MELOVIN. Желающие попробовать свои силы могут уже смело заполнять анкету и отправляться на кастинг. Данная возможность уникальна и может позволить продемонстрировать свое творчество всей Украине, а может, даже и всей Европе!

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Главное – не забывать о том, что только хорошая подготовка, уверенность в своих силах и большая заветная мечта могут помочь вам победить. Только вспомните победительницу Евровидения-2018 Нетту Барзилай, которая завоевала международный конкурс потому, что выходила на сцену с большой заветной мечтой: вернуть Евровидение в свою страну. И все, как мы видим, получилось!

К отбору допускаются исполнители, которые на момент участия в 1-м этапе достигли 16-летнего возраста и обладают исключительными правами интеллектуальной собственности на песню. Детальнее правила проведения Национального отбора на Евровидение-2019 читайте на сайте.

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Напоминаем, что прямые эфиры Нацотбора-2019 на Евровидение-2019 пройдут 9, 16 и 23 февраля одновременно на телеканалах СТБ и UA: ПЕРШИЙ.

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