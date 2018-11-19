Вторая часть 12 выпуска «Хата на тата»-7 продолжит историю папы-командира – Валерия Малыги, который с горем пополам справился с дневным графиком жены Александры. Сейчас женщина беззаботно проводит свои дни, пока папа готовится к наихудшему – списку основных заданий. Что ждет зрителей в части 2 выпуска 12 «Хата на тата»-7?
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В продолжении выпуска вы узнаете:
- Что придумали сыновья, чтобы отучить папу от сквернословия, и помогло ли это?
- Какое задание Валера категорически отказался выполнять?
- Зачем мужчина встал на ролики?
- Смог ли отец стать настоящим примером для подражания?
- Какое поведение Валерия сбило с толку даже маленькую дочь?
- Почему в семье разразился скандал?
- Что довело Александру до слез и почему мужчина намеревался нажать на красную кнопку?
Узнайте ответы на эти вопросы! Не пропустите вторую часть выпуска 12 «Хата на тата»-7 уже сегодня, 19 ноября, в 20:00.
Смотрите видеоанонс 2 части 12 выпуска «Хата на тата»-7!