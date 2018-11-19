Вторая часть 12 выпуска «Хата на тата»-7 продолжит историю папы-командира – Валерия Малыги, который с горем пополам справился с дневным графиком жены Александры. Сейчас женщина беззаботно проводит свои дни, пока папа готовится к наихудшему – списку основных заданий. Что ждет зрителей в части 2 выпуска 12 «Хата на тата»-7?

Больше по теме: Лучшие мультфильмы по версии Даши Трегубовой

В продолжении выпуска вы узнаете:

Что придумали сыновья, чтобы отучить папу от сквернословия, и помогло ли это?

Какое задание Валера категорически отказался выполнять?

Зачем мужчина встал на ролики?

Смог ли отец стать настоящим примером для подражания?

Какое поведение Валерия сбило с толку даже маленькую дочь?

Почему в семье разразился скандал?

Что довело Александру до слез и почему мужчина намеревался нажать на красную кнопку?

Узнайте ответы на эти вопросы! Не пропустите вторую часть выпуска 12 «Хата на тата»-7 уже сегодня, 19 ноября, в 20:00.



Смотрите видеоанонс 2 части 12 выпуска «Хата на тата»-7!



Video: «Хата на тата»-7: справится ли папа с заданиями во второй части 12 выпуска Вторая часть 12 выпуска Хата на тата-7 продолжит историю Валерия Малыги, который еле справился с дневным графиком жены Александры. Теперь его ждет список основных заданий

Video: «Хата на тата»-7: справится ли папа с заданиями во второй части 12 выпуска Вторая часть 12 выпуска Хата на тата-7 продолжит историю Валерия Малыги, который еле справился с дневным графиком жены Александры. Теперь его ждет список основных заданий

Читайте больше интересных новостей в Viber и Telegram СТБ